Nükleer enerjiye destek veren ülkeler, ortak bildiri yayımladı

Nükleer enerjiye destek veren 30'un üzerinde ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yatırımları finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin kurulmasında birlikte çalışmayı taahhüt etti.
Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Nükleer Enerji Zirvesi'nin sonunda Nükleer Enerji Ortak Bildirisi yayımlandı.
Nükleer enerji santralleri işleten, kuran veya nükleer enerji seçeneğini araştıran ülkelerin liderleri ile UAEA'nın ilk Nükleer Enerji Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldiğine işaret edilen bildiride, liderlerin, enerji ve sanayi sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji güvenliğini sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi teyit ettiği ifade edildi.
Bildiride, özellikle sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla sivil nükleer kapasite geliştirmeyi tercih eden ülkelerle iş birliğinin artırılacağına dikkati çekerek, 21'inci yüzyıl ortalarına kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla gelecek yıllarda enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan ayrılışta kararlı ve bilime uygun biçimde eylemlerin hızlandırılacağı kaydedildi.
"İklim değişikliği gezegenimiz ve tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor." ifadesi yer alan ortak bildiride, şiddetli orman yangınları ve sellerin arttığı, küresel net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma ihtiyacının giderek daha acil bir hal aldığı belirtildi.
Bildiride, artan sayıda ülkenin iklim, karbon ve sera gazı nötrlüğü veya net sıfır emisyon hedefleri belirledikleri hatırlatılarak, "Küresel net sıfır emisyona yönelik iddialı hedef, elektrik üretimi, ulaşım ve sanayi de dahil olmak üzere dünyanın en yoğun emisyona sahip sektörlerinin salımlarını radikal bir şekilde azaltmaları için kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir." ifadesi kullanıldı.
"Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir elektrik üretim kaynağıdır." ifadesine yer verilen bildiride, nükleerin, temiz enerji sistemlerinin dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağladığına işaret edildi.
Bildiride, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, nükleer yatırımları rekabetçi bir şekilde finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere gelişmiş reaktörlerin konuşlandırılması gibi önlemler alınarak nükleer enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için birlikte çalışılacağı taahhüdünde bulunuldu.
Nükleer çalışmalar desteklenecek
Nükleere yönelen ülkelerin bu alandaki çalışmalarının destekleneceği ifade edilen bildiride, "Teknolojik yenilik çabamızı sürdürmeye, nükleer santrallerin operasyonel performansını, güvenliğini ve ekonomisini daha da iyileştirmeye, küresel nükleer enerji endüstrisinin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve güvenliğini artırmaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.
Nükleer atıkların güvenli ve sürdürülebilir biçimde yönetimi konusunda da kararlı olduğu belirtildi.
Enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda yoğun çaba gösterileceğine dikkati çekilen bildiride, "Ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla nükleer enerjinin geliştirilmesi için adil ve açık bir ortam yaratmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.
Küçük reaktörlerde iş birliği
Bildiride, "Nükleer düzenleyicileri, küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere gelişmiş reaktörlerin zamanında konuşlandırılmasını sağlamak için iş birliğini artırmayı teşvik ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Nükleer yakıt tedariki, nükleer güç ekipmanı imalatı ve kaynak güvenliği konularında koordineli çalışılmasının önemine işaret edilen bildiride, nükleer enerjiyi destekleyecek somut önlemlerin doğrudan kamu finansmanı, borç, garantiler ve gelir paylaşım planlarını içerebileceği kaydedildi.
Nükleer enerjinin, karbondan arınmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilecek sıfır emisyonlu enerji üretim kaynaklarından olduğu vurgulandı.
Bildiride, uluslararası kurum ve kuruluşların nükleer enerjinin geliştirilmesi için uygun koşulları sağlamaları gerektiği ifade edildi.
Özellikle çok uluslu kalkınma bankaları ve finans kurumları ile bölgesel kuruluşların nükleer enerji projelerinin finansmanına yönelik desteklerini artırması gerektiği kaydedilen bildiride, bütün sıfır emisyonlu enerji kaynakları için eşit bir mali ortam kurulmasının önemine işaret edildi.
İkinci Nükleer Zirve hazırlığı
Bildiride, uygun zamanda başka bir üye ülke ile Nükleer Enerji Zirvesi düzenlemesinin desteklendiği kaydedildi.
Fosil yakıt kullanımını azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmakta nükleer enerjinin rolüne dikkati çekmek için düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi, sadece bu alana odaklanan bugüne kadarki en üst düzey toplantı olma özelliğini taşıyor.
30'dan fazla ülkenin temsil edildiği zirveye, çok sayıda lider ve bakan ile düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve enerji uzmanları katıldı. Türkiye'yi zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.
Son Dakika › Ekonomi › Nükleer enerjiye destek veren ülkeler, ortak bildiri yayımladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da iş dünyasıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacaklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ve enflasyonla mücadeledeki hedeflerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda katma değeri yüksek sanayinin oluşumunda Bursa'nın çok büyük bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, enerjideki dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte Türkiye'nin daha katma değerli ürünler üretip daha kaliteli bir ihracat yapacağını ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağını ifade etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki göstererek, faiz artışının ekonomiyi kurtarmayacağını ve millete daha fazla zulüm anlamına geleceğini belirtti. Babacan ayrıca, faiz artışının seçim öncesi verilen sözleri tutmadığını ve hukukun olmadığı bir ortamda ekonominin düzeltilemeyeceğini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 185,58 puan artarak 9.140,70 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.020,21, en yüksek 9.192,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2.172 dolar olarak belirlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 ayda dokuzuncu kez faiz artırımı yapıldığını, bugün yüzde 45’ten 50’ye çıktığını belirterek, "Ne diyordu Tayyip Erdoğan, 2014’te: ‘Biz geldiğimizde ülkeyi yüzde 43 faizle aldık. Nereden nereye getirdik?’ O beğenmediği, aşağıladığı, kötülediği koalisyon hükümetinde faiz 43’tü. Şimdi faiz 50’ye çıktı. Nereden nereye getirdin memleketi” dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından tertiplenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde, 32 ülke iklim değişikliğiyle mücadele için nükleer enerjinin temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak teşvik edilmesine yönelik ortak bildiriyi kabul etti. Zirvede, nükleer enerjinin küresel sera gazı emisyonlarını azaltma, enerji güvenliği sağlama ve temiz enerji geçişini teşvik etme stratejisinin ana bileşeni olduğu vurgulandı. Ayrıca, nükleer enerji santrallerinin performansını ve güvenliğini artırma, yeni nükleer enerji santralleri inşa etme ve yeni teknoloji küçük modüler reaktörlerin kullanıma sunulması gibi adımlar desteklendi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Uysal, şehit aileleriyle buluştu ve tarım üretimi hakkında bilgi aldı. Konuşmasında tarla ile sofra arasındaki fiyat farklarına dikkat çeken Uysal, Türk tarımının büyük risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca hayvancılık sektöründeki sorunlara da değindi.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış sergiledi. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri büyük bir artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?