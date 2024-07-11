Nursezil Küçük Koçak, Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Ekonomi

Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nursezil Küçük Koçak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'de Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak görev yapan Nursezil Küçük Koçak, resmi onayları takiben Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, tüm paydaşları için değer yaratma misyonu doğrultusunda kararlı adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yılı aşkın süredir bankamız bünyesinde farklı görevlerde yer alan Nursezil Küçük Koçak, üst yönetimimizde yaşanan görev değişiminin ardından Krediler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Kendisinin bu görevi de başarılı bir şekilde yerine getirerek hedeflerimize ulaşma noktasında bizlere önemli katkılar sağlayacağına dair inancım tam. Daima güçlenen kadromuzla, müşterilerimiz, ülke ekonomisi ve toplumumuza daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz yeni atamanın bankamız ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."