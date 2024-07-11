Nursezil Küçük Koçak, Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Nursezil Küçük Koçak, Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Yapı Kredi'de Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak görev yapan Nursezil Küçük Koçak, Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün, Koçak'ın başarılı bir şekilde görevini yerine getireceğine inandığını belirtti ve bankanın hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

11.07.2024 18:47
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Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Nursezil Küçük Koçak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'de Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak görev yapan Nursezil Küçük Koçak, resmi onayları takiben Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, tüm paydaşları için değer yaratma misyonu doğrultusunda kararlı adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yılı aşkın süredir bankamız bünyesinde farklı görevlerde yer alan Nursezil Küçük Koçak, üst yönetimimizde yaşanan görev değişiminin ardından Krediler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Kendisinin bu görevi de başarılı bir şekilde yerine getirerek hedeflerimize ulaşma noktasında bizlere önemli katkılar sağlayacağına dair inancım tam. Daima güçlenen kadromuzla, müşterilerimiz, ülke ekonomisi ve toplumumuza daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz yeni atamanın bankamız ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nursezil Küçük Koçak, Yapı Kredi Krediler Genel Müdür Yardımcılığına atandı - Son Dakika

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