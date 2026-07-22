Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı Açılacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "En kısa sürede Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması için çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Bolat, "8 Aralık 2024'te başarılmış Suriye devriminden bu yana yeni, istikrarlı ve ekonomide tekrar yükselişe geçen ve altyapısını, üst yapısını yeniden inşa etmeye başlayan bir Suriye'nin varlığı, Türkiye olarak en büyük temennimizdir" dedi.

'İLK YILDA 3,7 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK'

Bakan Bolat, 10 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için hem ticaret bakanlıkları hem gümrük idareleri olarak yoğun bir çalışma ve iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Bolat, "Geçen yıl, devrimden sonraki ilk yılda 3,7 milyar dolar dış ticaret hacmine birlikte ulaştık. Bu, yüzde 40'ın üzerinde bir artış anlamına geliyordu. Bu yılda inşallah ticaret hacmini arttırmak için karşılıklı çalışıyoruz. Aynı zamanda yatırımların karşılıklı artması, Suriye'deki yeniden inşa faaliyetleri, enerjiden ulaştırmaya, altyapıya, yapılacak inşaat, müteahhitlik işleri noktasında da Türk firmaları Suriyeli hükümet yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışıyorlar. Suriye bu kadar kısa bir sürede gümrüklerini toparladı. Yeni ortak bir gümrük rejimi kurdu. Geçen yıl imzaladığımız anlaşma ile de Ortak Gümrük Komitesi kurduk. Bu koordinasyon çalışmalarını bu komitede yürüteceğiz. Özellikle Avrupa'dan başlayıp Türkiye ve Suriye, Ürdün üzerinden Suudi Arabistan ve Körfez'e, yine Türkiye, Suriye üzerinden Irak'a, Kuveyt'e uzanan transit koridorlarının çalışmaya başlaması çok büyük bir ilerleme olmuştur" ifadelerini kullandı.

'YENİ HATLAR BÜYÜK ÖNEM KAZANDI'

Hürmüz Boğazı'nın zaman zaman kapatılması sonucu yaşanan sorunlara dikkat çeken Bakan Bolat, "Bugün Hatay Cilvegözü sınır kapımızdan ve Akçakale sınır kapımızdan Irak'a, Kuveyt'e, Lübnan'a, Arabistan'a, Ürdün'e transit ticaret yapılabilmektedir. Günde 300'e yakın TIR geçişi transit ticaret amaçlı devam etmektedir. En kısa sürede de Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısının açılması için birlikte çalışıyoruz. Yine Islahiye-Meydan Ekbez demir yolu hattının ve gümrük kapısının açılması konusunda da Suriye tarafındaki ilave bir demir yolu yapımı tamamlandıktan sonra onun da inşallah faaliyete geçmesi mümkün olacak. Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Suriye, Türkiye, Irak arasında yeni petrol boru hatları, doğal gaz hatları ve kara yolu, demir yolu ulaşım koridorları, çok büyük önem kazanmıştır. Bu konuda da çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Yeni yeni projelerin hazırlanması ve inşası faaliyetleri hızlanmıştır" diye konuştu.