Nvidia Hisseleri Çin İhracat Kısıtlamalarıyla Düştü

(ANKARA) - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın (NVDA) hisse senedi fiyatı, bu hafta Çin'e satışlarda bir dizi ürünün Beyaz Saray tarafından sınırlandırılacağını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetti. ABD Kongresi'ne bağlı bir komite, Nvidia'nın Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojisi geliştirmesine bilerek yardımcı olup olmadığını araştırmak üzere şirkete yönelik bir soruşturma da başlattı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan çip üreticilerinin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor. ABD'nin lider çip üreticisi Nvidia, önceki gün yaptığı açıklamada, Washington'un H20 yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesi nedeniyle, 5,5 milyar dolar değerinde bir mali kayıpla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Çip sektöründe artan gerilim, yapay zeka alanında süregelen küresel rekabetin tırmanışı ile de ilişkilendiriliyor.

Nvidia'nın hisseleri dün, piyasa öncesi işlemlerde yaşanan düşüşün ardından yüzde 6,87 değer kaybetti. Nvidia'ya yönelik ihracat kısıtlamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel piyasaları sarsması ve küresel ekonomik büyüme beklentilerine dair endişelerin arttığı bir döneme denk geldi.

DTÖ: Küresel ticaret beklentileri ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle keskin şekilde bozuldu

DTÖ dün yaptığı açıklamada, artan ticaret politikası belirsizlikleri nedeniyle küresel ticaret görünümünün keskin şekilde bozulduğunu ve bu yıl küresel mal ticaret hacminin yüzde 0,2 oranında düşmesinin beklendiğini bildirdi.

DTÖ Küresel Ticaret Görünümü raporu, 2025 ve 2026 yıllarında ticaret hacminde artış öngörse de bu yıl ocak ayından itibaren açıklanan büyük ölçekli tarifeler, Cenevre merkezli uluslararası ticaret düzenleyicisi kuruluşun ekonomistlerini mevcut durumu yeniden değerlendirmeye sevk etti.