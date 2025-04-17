Nvidia Hisseleri Çin İhracat Kısıtlamalarıyla Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nvidia Hisseleri Çin İhracat Kısıtlamalarıyla Düştü

Nvidia'nın hisseleri, ABD'nin Çin'e yönelik yeni çip ihracat kısıtlamaları sonrası %7 değer kaybetti.

17.04.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın (NVDA) hisse senedi fiyatı, bu hafta Çin'e satışlarda bir dizi ürünün Beyaz Saray tarafından sınırlandırılacağını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetti. ABD Kongresi'ne bağlı bir komite, Nvidia'nın Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojisi geliştirmesine bilerek yardımcı olup olmadığını araştırmak üzere şirkete yönelik bir soruşturma da başlattı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan çip üreticilerinin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor. ABD'nin lider çip üreticisi Nvidia, önceki gün yaptığı açıklamada, Washington'un H20 yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesi nedeniyle, 5,5 milyar dolar değerinde bir mali kayıpla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Çip sektöründe artan gerilim, yapay zeka alanında süregelen küresel rekabetin tırmanışı ile de ilişkilendiriliyor.

Nvidia'nın hisseleri dün, piyasa öncesi işlemlerde yaşanan düşüşün ardından yüzde 6,87 değer kaybetti. Nvidia'ya yönelik ihracat kısıtlamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel piyasaları sarsması ve küresel ekonomik büyüme beklentilerine dair endişelerin arttığı bir döneme denk geldi.

DTÖ: Küresel ticaret beklentileri ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle keskin şekilde bozuldu

DTÖ dün yaptığı açıklamada, artan ticaret politikası belirsizlikleri nedeniyle küresel ticaret görünümünün keskin şekilde bozulduğunu ve bu yıl küresel mal ticaret hacminin yüzde 0,2 oranında düşmesinin beklendiğini bildirdi.

DTÖ Küresel Ticaret Görünümü raporu, 2025 ve 2026 yıllarında ticaret hacminde artış öngörse de bu yıl ocak ayından itibaren açıklanan büyük ölçekli tarifeler, Cenevre merkezli uluslararası ticaret düzenleyicisi kuruluşun ekonomistlerini mevcut durumu yeniden değerlendirmeye sevk etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia Hisseleri Çin İhracat Kısıtlamalarıyla Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:11:25. #7.12#
SON DAKİKA: Nvidia Hisseleri Çin İhracat Kısıtlamalarıyla Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement