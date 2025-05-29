Nvidia'nın Geliri Yüzde 69 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nvidia'nın Geliri Yüzde 69 Arttı

29.05.2025 00:25
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Nvidia'nın geliri üç aylık dönemde yıllık yüzde 69 artışla 44,1 milyar dolara ulaştı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 69 artışla 44,1 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerini aştı.

Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 27 Nisan'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 69 artışla 44,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 12 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 26 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 45 milyar dolar olarak açıkladı. Bunun, ihracat kontrollerindeki son kısıtlamalar nedeniyle H20 çiplerinin gelirlerinde yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kaybı yansıttığı kaydedildi.

ABD yönetimi, 9 Nisan'da, şirketi, Çin'e ihraç edeceği H20 çipleri için lisans gerektiği konusunda bilgilendirmişti.

Şirketin karı yüzde 26 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 26 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 14,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 60 sentten 76 sente çıktı.

"Nvidia'nın yapay zeka altyapısına yönelik küresel talep son derece güçlü"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, Blackwell NVL72 yapay zeka süper bilgisayarın artık tam ölçekli olarak üretimde olduğunu belirtti.

Huang, "Nvidia'nın yapay zeka altyapısına yönelik küresel talep son derece güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanında ülkelerin yapay zekayı, elektrik ve internet gibi temel bir altyapı olarak görmeye başladığını belirten Huang, Nvidia'nın bu köklü dönüşümün tam merkezinde yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

California, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia'nın Geliri Yüzde 69 Arttı - Son Dakika

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