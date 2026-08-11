Nvidia, Yapay Zeka İçin 500 Milyar Dolar Sermaye Harekete Geçiriyor - Son Dakika
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Nvidia, Yapay Zeka İçin 500 Milyar Dolar Sermaye Harekete Geçiriyor

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Nvidia, yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla 6 finans kuruluşu ile stratejik ortaklıklar kurdu.

NEW ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile bağımsız bilişim finansman platformları oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Bu finansman platformlarının, küresel sermaye için Nvidia'nın bilişim ve yapay zeka altyapısını yatırım yapılabilir bir varlık sınıfına dönüştürmeyi ve yapay zeka fabrikalarına erişimi genişletmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, anlaşma kapsamında Nvidia'nın, müşterilerine cazip oranlarda ve önemli ölçekte özel olarak tahsis edilmiş sermaye havuzları sunmak için bu kuruluşlarla birlikte çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, 500 milyar dolardan fazla fonu harekete geçirmek üzere kurulan bu ortaklıkların, nihai anlaşmaların imzalanmasına tabi olduğu aktarıldı.

Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz: Yapay zeka fabrikaları." ifadelerini kullandı.

Yapay zekada bilişimin "gelir" anlamına geldiğini vurgulayan Huang, "Bu finansman platformları, müşterilerin kıt bilişim kaynaklarına büyük ölçekte erişmesine ve yapay zeka çağında her sektöre ve ülkeye güç verecek yapay zeka fabrikalarını inşa etmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BlackRock CEO'su Larry Fink de yapay zeka altyapısının geliştirilmesinin eşi benzeri görülmemiş bir yatırım ve nitelikli iş gücü gerektirdiğine işaret ederek, ortaklığın ABD ile küresel ekonomilerin büyümesini destekleyeceğini ve müşteriler için uzun vadeli cazip yatırım fırsatları yaratacağını kaydetti.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise tarihi bir yapay zeka yatırım döngüsünün çok önemli bir aşamasında olunduğunu belirterek, Nvidia bilişimine dayalı yeni bir kredi piyasası yaratma fırsatından heyecan duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia, Yapay Zeka İçin 500 Milyar Dolar Sermaye Harekete Geçiriyor - Son Dakika

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