ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirdi.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Huang'ın derhal geçerli olmak üzere şirket başkanlığına, CEO'luğuna ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Nvidia Yönetim Kurulunun Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang'ın açıklamalarındaki samimiyetinden ve şirkete liderlik etme kabiliyetinden memnuniyet duyarak yeniden görevlendirme kararını oy birliğiyle aldığı aktarıldı.

Yönetim Kurulunun karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş aldığı belirtilen açıklamada, bu görüşler doğrultusunda Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair haberler üzerine başlatılan soruşturmanın sonuca ulaşana dek devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, "Yönetim Kurulu, Jensen'ın, Nvidia'ya liderlik etmek için doğru kişi olduğuna ve yeniden görevlendirilmesinin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarlarına en uygun karar olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Jensen Huang da konuya ilişkin açıklamasında, "Yeni bir sanayi devriminin eşiğinde dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmek üzere" Nvidia'ya geri dönmekten onur duyduğunu belirtti.

Huang, "Bu sorumluluğu büyük bir tevazu ve yenilenmiş bir kararlılıkla üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'tan destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ı yeniden CEO pozisyonuna getirme konusunda doğru ve yerinde bir karar aldı." ifadelerini kullandı.

Yalnızca şirketin değil, Amerikan ekonomisinin de başarısını ve refahını güvence altına almak için ülkenin Nvidia'da Jensen'ın liderliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Trump, "ABD hükümetinin Jensen'in Nvidia'ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir neden bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD Adalet Bakanlığının hükümetin Huang'ın herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair hiçbir kanıta sahip olmadığını teyit ettiğini aktardı.

Huang'ı yakından tanıma fırsatı olduğunu belirten Trump, Huang'ı "büyük bir vatansever ve ulusal bir hazine" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bunun yanı sıra Nvidia, yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğinden ve ABD ulusal güvenliğini koruma konusundaki vatanseverlik görevini yerine getirdiğinden emin olmak adına, şirketin ABD ihracat kontrollerine uyumuna ilişkin kapsamlı kurum içi incelemesini sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu daha önce Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediğini açıklamıştı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia'dan ayrılmasının ardından 17 Kasım'da konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones ise Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini belirtmişti.

Trump, Huang için ikinci bir şans istemişti

ABD Başkanı Trump ise Asya turunun ardından 20 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Huang'a "ikinci bir şans" verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Nvidia'nın ABD için önemini vurgulayan Trump, "Bence şirket akıllı davranırsa bu parlak insanı geri alır, özrünü kabul eder ve işine dönmesine izin verir." demişti.