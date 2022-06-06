Sakarya'da topraksız tarımla üretilen domateslerin ilk hasadı yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarım ve jeotermal uygulamasıyla yılda 1250 ton domates üretilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projesi merkezde hasat için geri sayıma geçildi. 8 çeşit 65 bin kök domates fidesinin dikildiği tesiste bitkilerin uzunluğu 1 metrenin üzerine çıktı. Bitkilerin üzerinde yer alan domatesler de kızarmaya başladı.

Merkezdeki son durumu incelemek için tesisi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikalarına Sakarya'dan çok güçlü destek sunduklarını, şehrin verimli topraklarını karış karış işlediklerini belirten Yüce, üretimi, verimliliği ve kaliteyi artırmak, insan sağlığına faydalı ürünler yetiştirmek için harekete geçerek merkezi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kısa sürede ilk hasadın gerçekleştirileceğini aktaran Yüce, "Topraksız tarım uygulaması ve jeotermal ısıtmalı üretimle 25 dönümden yıl boyunca 1250 ton üretim hedefliyoruz. İnşallah ülkemizin jeotermal sera üretim rakamlarına Sakarya'dan güçlü şekilde destek olacağız. Rabbim bereketini artırsın." ifadesini kullandı.

Yüce, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için serada bombus arılarıyla tozlaşma yapıldığını kaydetti.