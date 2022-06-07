O merkezde yılda 1250 ton domates üretimi hedefleniyor - Son Dakika
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O merkezde yılda 1250 ton domates üretimi hedefleniyor

07.06.2022 00:57
O merkezde yılda 1250 ton domates üretimi hedefleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde hasat zamanı yaklaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde hasat zamanı yaklaşıyor. 65 bin kök domates fidesinin dikildiği merkezi ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, bitkilerin boyunun bir metreyi aştığını kaydetti. Yüce, kısa süre içerisinde ilk hasadı yapacaklarını da belirterek, yılda 1250 ton domates üreteceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde Türkiye'ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde hasat için geri sayıma geçildi. 65 bin kök domates fidesinin dikildiği tesiste bitkilerin uzunluğu bir metrenin üzerine çıktı. Bitkilerin üzerinde yer alan domatesler ise kızarmaya başladı. Merkezdeki son durumu incelemek üzere tesisi ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, 25 dekardan 1250 ton üretim hedeflediklerini paylaşarak, kısa süre içerisinde ilk hasadı yapacaklarını kaydetti. Yüce, örtü altı üretim modeli ile yıl boyu üretim yapacaklarını da belirtti.

Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikalarına Sakarya'dan çok güçlü bir destek sunduklarını, şehrin verimli topraklarını karış karış işlediklerini kaydeden Başkan Ekrem Yüce, "Tarımsal üretimin her geçen gün azaldığı, ürünlerin genetiği ile oynandığı, bitkilerin kalitesi ile üretim verimliliğinin düştüğü bunun yanında tüketimin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi, verimliliği ve kaliteyi artırmak, insan sağlığına faydalı olan ürünler yetiştirmek için harekete geçtik ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi bu hedefler ışığında hayata geçirdik. Tamamen çevreci yatırımımızla organik üretim yapıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de ilk hasadımızı yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

8 çeşit 65 bin kök domates

Atıl durumda olan alanı tarıma kazandırdıklarını da aktaran Başkan Yüce, bölgeye 10 bin kamyon toprak taşıyarak tarımsal üretime elverişli hale getirdiklerini belirterek, "Tesisimizi kurduk ve ardından 8 çeşit 65 bin kök domates fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Topraksız tarım uygulaması ve jeotermal ısıtmalı üretim ile 25 dönümden yıl boyunca 1250 ton üretim hedefliyoruz. İnşallah ülkemizin jeotermal sera üretim rakamlarına Sakarya'dan güçlü bir şekilde destek olacağız. Rabbim bereketini artırsın" diye konuştu.

Tozlaşmayla üretimde verimlilik artacak

Son teknolojinin kullanıldığı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde verimliliği en üst düzeye çıkarmak için bambus arılarıyla tozlaşmanın yapıldığını paylaşan Başkan Ekrem Yüce, bitkilere gerekli olan besin elementlerine en üst düzeyde yer verdiklerini, jeotermal enerji ile ihtiyaç duyulan ısıyı karşıladıklarını söyledi. Yüce, bilgi ile becerinin harman edildiği merkezde teknolojinin son tekniklerini kullandıklarını da aktararak, çevreci projede AR-GE, eğitim ve danışmanlık gibi konularda da faaliyet göstereceklerini söyledi. - SAKARYA

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Sakarya'da topraksız tarımla üretilen domateslerin ilk hasadı yapılacak Sakarya'da topraksız tarımla üretilen domateslerin ilk hasadı yapılacak SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi O merkezde yılda 1250 ton domates üretimi hedefleniyor - Son Dakika

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