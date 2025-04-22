Oba Makarna'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere 10 Ton Makarna Bağışı - Son Dakika
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Ekonomi

Oba Makarna'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere 10 Ton Makarna Bağışı

Oba Makarna\'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere 10 Ton Makarna Bağışı

Oba Makarna, TİDER Gıda Bankacılığı ile ihtiyaç sahibi 10 bin aileye 10 ton makarna bağışında bulundu. Bu bağış, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere ulaştırıldı. Oba Makarna, sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını vurguladı.

22.04.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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Türk makarnasını dünya sofralarına ulaştıran Oba Makarna, TİDER Gıda Bankacılığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi 10 bin aileye makarna bağışında bulundu. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın şirketin kurumsal değerleri için de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, " Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmış ağıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan TİDER'le başlayan bu uzun soluklu iş birliğinin ilk adımını atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen buğdaylardan ürettiği Türkiye'nin yüksek kaliteli ve lezzetli makarnalarını sofralarla buluşturan Oba Makarna, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Gıda Bankacılığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Oba Makarna'nın bağışladığı 10 ton makarna, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi. 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşan makarnalar 300, 400 ve 500 gramlık paketlerden oluşuyor. Makarnalar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası'na 2 ton, Şahinbey Belediyesi Gıda Bankası'na 2 ton, Hatay Belediyesi'ne 2 ton, Kahramanmaraş Belediyesi'ne 4 ton olarak gönderildi.

"Uzun bir birlikteliğin başlangıcı"

Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, yaptıkları bağışın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Hatay Belediyesi ve Kahramanmaraş Belediyesi aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın Oba Makarna'nın kurumsal değerleri için de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Cıncıkcı, "Projelerimizle toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışıyor, yoksullukla mücadeleye katkı sağlamayı önemsiyoruz. TİDER'le olan işbirliğimiz, ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmamıza büyük katkı sağladı. Özverili çalışmalarından dolayı tüm TİDER yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Oba Makarna'nın TİDER aracılığıyla yaptığı 10 ton makarna bağışının tek seferlik bir yardım olmayacağına dikkat çeken Cıncıkcı, "Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmış ağıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan TİDER'le uzun soluklu bir sosyal sorumluluk yolculuğuna başlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Hatay, Oba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oba Makarna'dan İhtiyaç Sahibi Ailelere 10 Ton Makarna Bağışı - Son Dakika

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