Oba Makarna Fabrikasında Patlama: Hisseler Kapandı

Ekonomi

(İSTANBUL) - Oba Makarna'nın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikasında yaşanan patlama nedeniyle bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da geçici olarak işleme kapatıldı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuru ile Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yaptı.

KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna'da dün öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada, 27 yaşındaki Mesut Şimay adlı işçi hayatını kaybetti.