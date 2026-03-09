Ocak 2026 Cari Açık Tahmini: 5.2 Milyar Dolar - Son Dakika
Ocak 2026 Cari Açık Tahmini: 5.2 Milyar Dolar

09.03.2026 15:40
Ekonomistler, ocak ayında cari işlemler hesabının 5.186 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe açıklanacak "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin ocak ayı için cari açık beklentileri, 3 milyar 400 milyon dolar ile 6 milyar 900 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 için cari açık beklentisi, 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 207 milyon dolar olmuştu.

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

