Ocak Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ocak Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK'e göre, ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 42,12, eğitimde artış yüzde 99,93 oldu.

03.02.2025 10:35
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artarken, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 42,12, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

En fazla artış eğitimde oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olurken buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Aralık ayına göre artışın en yüksek olduğu grup sağlık oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı geldi. Buna karşılık, 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 42,08 olarak gerçekleşti

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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