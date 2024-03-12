Ocak Ayında Cari İşlemler Hesabı 2.5 Milyar Dolar Açık Verdi

Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon ABD doları açık kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı ödemeler dengesi verisini yayımladı. Buna göre, Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 595 milyon ABD doları fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 792 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon ABD doları oldu.
Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon ABD doları ve 44 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.
Finans hesabı
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon ABD doları olarak kaydedildi.
Portföy yatırımları 1 milyar 86 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 422 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon ABD doları net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 702 milyon ABD doları net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
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Son Dakika › Ekonomi › Ocak Ayında Cari İşlemler Hesabı 2.5 Milyar Dolar Açık Verdi - Son Dakika
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