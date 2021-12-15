Üye Girişi
Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması - Son Dakika

Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması

15.12.2021 10:37
Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, "2022 ocak ayından itibaren Türkiye genelinde borç sorgulama yapılacak.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, "2022 ocak ayından itibaren Türkiye genelinde borç sorgulama yapılacak. Birden fazla işyeriniz varsa mutlaka prim borcu var mı diye kontrol ettiriniz" uyarısında bulundu.

SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'in katılımıyla EGİAD tarafından SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Genç iş insanlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte; SGK prim teşvik sistemi, yararlanma koşulları ve bunlardan faydalanabilecek kuruluşlar hakkında detaylı bilgiler verildi. "Sosyal Güvenlik Mevzuatında Güncel İşlemler ve İşverenin Disiplin Süreçlerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" başlığıyla konuşma yapan Gülcemal, "2022 ocak ayından itibaren Türkiye genelinde borç sorgulama yapılacak. Birden fazla işyeriniz varsa mutlaka prim borcu var mı diye kontrol ettiriniz. 2021 yılı öncesinde SGK'ya tescil edilmiş işyerleri gerek cari ay ve gerekse de önceki dönemlere ait borçları bulunsa dahi asgari ücret desteğinden faydalanabilmekte, ancak 2021 yılında SGK'ya tescil edilmiş işyerleri gerek cari ve gerekse de önceki dönemlere ait SGK borçları mevcut ve yapılandırılmamış ise destekten faydalanma imkanları bulunmamaktadır. 2021 yılı asgari ücret desteği; sigortalıların prime esas kazançlarının kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edildiğinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ancak ilgili ayda brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda kurumca yapılacak ihtar üzerine 15 gün içinde eksikliğin giderilmesi halinde işyeri destekten faydalanmaya devam edebilir" diye konuştu.

Elektronik tebligat

Sosyal Güvenlik Kurumunda yeni uygulamaya giren elektronik tebligat uygulamasının ne şekilde yapılacağını aktaran Gülcemal, "Kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır" bilgisini verdi.

"SGK, desteklerini sürdürüyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, SGK teşviklerinin birçok şirketin personel maliyetlerinden tasarruf ederek kazancını artırdığı önemli bir yol olduğunu hatırlatıp "Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler, her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebilirler. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl şirketlere birçok destek sağlayan SGK, 2021 yılında da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürmüştür" dedi.

"Devlete destekleyici bir görev düşüyor"

Dünya Kalkınma Raporu'na da değinen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer, rapora göre dünyada 10 işten 9'unun özel sektör tarafından arz edildiğini vurgulayarak "Özel sektörün istihdam oluşturmada büyük rolü mevcuttur. Burada ekonomik kalkınmayı sağlamak için devlete destekleyici bir görev düşmektedir. Uygun yatırım ortamını sağlayarak ekonomik büyüme için özel sektörü desteklemek ve yapısal istihdamı teşvik projeleri ile ekonominin kalkınmasına yardımcı olmak, devletin esas görevlerinden birisidir. Bu fonksiyonu gerçekleştirmede en önemli araçlardan birisi olan SGK teşviklerini doğru şekilde kullanabilmek, tüm ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

"Personelin lekelenmeme hakkı saklı tutulmalı"

3 milyon 800 bin sigortalıya teknik destek sağlayan bir firmanın genel koordinatörü, İş ve Güvenlik Uzmanı Umut Çiray, "İşveren Yönüyle İş Hukukunda Disiplin Cezaları" başlığıyla sunum gerçekleştirdi. Çalışma mevzuatındaki disiplin ve ceza uygulamalarını aktaran Çiray, sözleşmede ve iç düzenlemelerde yer almıyorsa disiplin kurulunun kurulmasının zorunlu olmadığını paylaştı. Disiplin süreci yürütürken personelin lekelenmemesi ve yıpratılmaması gerektiğine değinen Çiray, "Son dönemde dijital belge ve bulgular, Yargıtay kararlarında yer bulmakta. Tahkikatta olay yerinin değerlendirilmesinin önem arz ettiğini beyan ederek elde belge ve bulgu yoksa personelin lekelenmeme hakkı saklı tutulmalıdır" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Ocak, Borç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
10:29 İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü
10:19 Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
10:18 Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!
10:15 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi         
10:42
Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak         
10:38
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:52:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ocak ayında Türkiye genelinde borç sorgulaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement