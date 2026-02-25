Ocak Yağışları Tarımsal Üretimi Destekliyor - Son Dakika
Ocak Yağışları Tarımsal Üretimi Destekliyor

25.02.2026 11:16
Ocak ayında Türkiye'de yağışların artması, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu etkiler sağladı.

Türkiye genelinde ocakta yağışların hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin şekilde artması, özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo oluşturdu.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak ayına ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde yağışlar, son dönemde normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi.

Bu kapsamda ocakta ortalama 135 milimetre yağış alan Güneydoğu Anadolu'da 14, ortalama 62,5 milimetre yağış kaydedilen İç Anadolu'da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Bu durum, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir tabloyu beraberinde getirdi.

Tüm bölgelerde yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin belirgin şekilde üzerinde olmasıyla özellikle 2025'e kıyasla ülke genelinde güçlü bir toparlanma yaşandığını gösterdi.

İklim koşulları bitkisel üretimi destekliyor

Türkiye genelindeki fenolojik duruma bakıldığında, hububat alanlarında çıkışlar tamamlanırken bitkiler çoğunlukla 2-3 yaprak ve kardeşlenme dönemine girdi.

Yağışların bölgesel etkileri incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde genel olarak ekimler tamamlandı, hububat ürünlerinde 2-3 yaprak ile yer yer kardeşlenme görüldü.

Bilecik, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ'da yağışlar genel olarak yeterli olurken toprak neminin korunmasıyla hububat çıkışları sorunsuz gerçekleşti.

Ege Bölgesi genelinde de hububat alanlarında çıkışlar tamamlandı. Bitki gelişimi genel olarak normal seyrinde devam ediyor. Bölge genelinde yağışlar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken yaygın kuraklık riski bulunmuyor. Bölge genelinde iklim koşulları bitkisel üretimi destekliyor.

Akdeniz Bölgesi genelinde bitkilerin bazı alanlarda gelişimi 5-6 yaprak dönemine ulaşırken genel olarak bitki gelişimi normal seyrinde devam ediyor. Bölgede iklim koşulları bitkisel üretimi desteklerken yaygın kuraklık riski bulunmuyor.

İç bölgelerde kar bitkilere olumlu yansıdı

İç Anadolu Bölgesi genelinde bitkiler yer yer 3-8 yaprak ve kardeşlenme dönemine girdi. Bazı alanlarda ürünler kar örtüsü altında vernalizasyon sürecini geçiriyor. Bu durum bitki gelişimi açısından avantaj sağlıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde bazı alanlarda ürünler kar örtüsü altında durgun dönemde gelişimini sürdürüyor. Düşük sıcaklıklar bazı alanlarda çıkışları yavaşlatırken bitki gelişiminde önemli bir olumsuzluk gözlenmiyor. Fındık, çay ve kivi alanlarında kışlık bakım, budama ve gübreleme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında araziler kar örtüsü altında ve ürünler vernalizasyon ve dormansi sürecini geçiriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde de bitki gelişimi genel olarak normal seyrinde devam ediyor.

Tarımsal risk beklenmiyor

Türkiye genelinde ocak itibarıyla bitkisel üretim faaliyetleri değerlendirildiğinde, bölgelerde hububat ekili alanlarda çıkışların büyük oranda tamamlandığı, bitkilerin ağırlıklı olarak 2-3 yaprak, yer yer kardeşlenme ve bazı sıcak bölgelerde ileri gelişim dönemlerinde olduğu belirlendi.

İklim koşulları bitkisel üretimi desteklerken kışlık ürünlerde gelişim normal seyrinde devam ediyor ve ülke genelinde önemli bir tarımsal risk öngörülmüyor.

Kaynak: AA

