Ocakta Firmaların Döviz Açığı 197 Milyar Doları Geçti

27.03.2026 15:33
Ocak ayında finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 9,1 milyar dolar artarak 197,6 milyar dolara ulaştı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocak ayında 197 milyar 591 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 8 milyar 591 milyon dolar arttı.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 9 milyar 149 milyon dolar artarak 197 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

Varlık dağılımı incelendiğinde ocakta aralık ayına göre türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 590 milyon dolar ve 681 milyon dolar artarken, ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 862 milyon dolar, 668 milyon dolar ve 300 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 558 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük dağılımında ise ocakta yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 611 milyon dolar, 3 milyar 440 milyon dolar ve 2 milyar 252 milyon dolar artarken, ithalat borçları 714 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8 milyar 591 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında ocakta yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Aralık 2025 dönemine göre sırasıyla, 918 milyon dolar ve 2 milyar 693 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 955 milyon dolar arttı.

Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 147 milyar 737 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 141 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6 milyar 558 milyon dolar olurken, Aralık 2025 dönemine göre 5 milyar 141 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

