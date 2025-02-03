Ocakta Fiyat Artışları ve Düşüşleri - Son Dakika
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Ekonomi

Ocakta Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Ayakta tedavi hizmetlerinde yüzde 89,83 artış, çocuk giyiminde yüzde 8,13 düşüş görüldü.

03.02.2025 11:17
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Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8,13 ile çocuk giyimi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ayakta tedavi hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 44,31 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler, yüzde 43,93 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 34,48 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 30,49 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler, yüzde 28,94 ile evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yer aldı.

En çok çocuk giyimi ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,13 ile çocuk giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 5,91 ile kadın giyimi, yüzde 5,37 ile erkek giyimi, yüzde 4,47 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,95 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,48 ile çocuk ve bebek ayakkabısı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı ve benzeri)89,83
Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti ve benzeri)44,31
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı43,93
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı34,48
Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri ve benzeri)30,49
Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler28,94
Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı27,65
Su (şebeke suyu)20,30
Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri19,89
Bira17,14
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çocuk giyimi-8,13
Kadın giyimi-5,91
Erkek giyimi-5,37
Kadın ayakkabısı-4,47
Erkek ayakkabısı-3,95
Çocuk ve bebek ayakkabısı-3,48
Bebek giyimi-3,34
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar-1,70
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri)-1,17
Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi ve benzeri)-0,98

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Çocuk, Son Dakika

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