"Ödemiş ipeği" tescil edildi - Son Dakika
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"Ödemiş ipeği" tescil edildi

28.06.2022 15:42

"Ödemiş ipeği"nin coğrafi işareti alındı.

"Ödemiş ipeği"nin coğrafi işareti alındı.

Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş ipeğine coğrafi işaret alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Ödemiş ipeğinin adının duyulmaya devam ettiğini kaydeden Aksoy, "Ödemiş'in tarımsal ve kültürel açıdan Türkiye'nin en çok özelliklere sahip ilçelerinden birisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de oda olarak 5. coğrafi işaretini aldıklarını kaydetti.

Ödemiş ipeğinin yıllardır başta konfeksiyon olmak üzere birçok alanda kullanıldığını belirten Eriş, "Firmalarımız üretiminde de gayet başarılı çalışmalar yapıyorlar. Onlara destek olmak amacıyla tanınırlığını ve bilinirliğini daha da arttırmak adına bu süreci tamamlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Üyesi Nezihe Kocaağaç Uzunkol ise Ödemiş ipeğinin coğrafi işaret almasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ödemiş ipeği' tescil edildi - Son Dakika

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