Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı - Son Dakika
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Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı

25.04.2022 14:01
Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar hasat ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar hasat ediliyor.

Kurucuova Mahallesi'nde 6,5 dönümlük alanda kuşkonmaz üretimi yapan Ali Akgün, 2 yıl önce başladığı kuşkonmazda yılda 2 ton civarında ürün aldığını belirtti.

Bu sene verimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgün, "Hasadımız çok iyi gidiyor. Büyük marketlerden talep geldi. Şu an günlük 250-300 kilo arası kesmiş olduğumuz kuşkonmazları satmaya yetiştiremiyoruz." dedi.

Akgün, ürününü yurt dışına da satmak için organik ve sertifikalı üretime de geçeceğini, kendi markasını oluşturmayı istediğini sözlerine ekledi.

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İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı Türkiye'nin enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı Türkiye'nin enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı

Ali Akgün, Ödemiş, Hasat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı - Son Dakika


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