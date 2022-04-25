Ödemiş'te kuşkonmaz hasadı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar hasat ediliyor.

Kurucuova Mahallesi'nde 6,5 dönümlük alanda kuşkonmaz üretimi yapan Ali Akgün, 2 yıl önce başladığı kuşkonmazda yılda 2 ton civarında ürün aldığını belirtti.

Bu sene verimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgün, "Hasadımız çok iyi gidiyor. Büyük marketlerden talep geldi. Şu an günlük 250-300 kilo arası kesmiş olduğumuz kuşkonmazları satmaya yetiştiremiyoruz." dedi.

Akgün, ürününü yurt dışına da satmak için organik ve sertifikalı üretime de geçeceğini, kendi markasını oluşturmayı istediğini sözlerine ekledi.