Ödemiş'ten Rusya ve Almanya'ya erik ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ödemiş'ten Rusya ve Almanya'ya erik ihracatı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi üreticiler, yüksek kaliteli erikleri Rusya ve Almanya pazarlarına ihraç ediyor. Kooperatif Başkanı Aydın Bağceci, sezonun hareketli başladığını ve üretimi artırarak farklı ülkelere ve pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

25.07.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesine meyve ve fidan üretimiyle bilinen Bademli Mahallesi'nde üretilen erikler, Rusya ve Almanya pazarlarına gönderiliyor.

Mahallede faaliyet gösteren Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi üreticiler, Black Diamond, Anjelika ve Fortuna cinsi erik üretiliyor.

Kooperatif Başkanı Aydın Bağceci, yaptığı açıklamada erik sezonunun hareketli başladığını 150'ye yakın üretici ortağın yetiştirdiği yüksek kaliteli eriklerin yurt içi pazarının yanı sıra ihracata da gönderildiğini ifade etti.

Sezonun Black Diamond cinsi erikle başladığını, Fortuna ve Anjelika ile devam ettiğini anlatan Bağçeci, "Eriklerimizi kooperatifimizde itina ile seçilerek tırlarla Türkiye ve yurt dışı pazarına ihraç ediyoruz. Üretimi artırarak farklı ülkelere ve pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Kooperatifimizde 300-400 ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Eriklerimiz soğuk havada toplanıp daha sonra buradan tırlarla sevk ediliyor." dedi.

Üreticilerden Oral Özen da bu yıl bereketli bir sezon olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Fortuna, Almanya, Ödemiş, Aydın, İzmir, Rusya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'ten Rusya ve Almanya'ya erik ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'ten Rusya ve Almanya'ya erik ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement