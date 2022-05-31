Odun ateşinde çay dönemi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden Küçükköy'e bağlı Sarımsaklı mevkiinde bir çay bahçesi işletmecisi müşterilerine odun ateşinde demlediği çaylarla hizmet veriyor.

Sarımsaklı'da, Ayvalık Belediyesi'ne ait kapalı pazaryerinde çay bahçesi işletmecisi Halil Akgöl (62) tüp fiyatlarının 300 liranın üzerine, elektrik enerjisi fiyatlarının da maliyetleri karşılamaktan uzak olmasının ardından çareyi dükkanına aldığı dev bir semaverde buldu.

1969 yılında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde babasına ait kahvehanede mesleğe başlayan Akgöl'ün, 14 bin liraya özel olarak yaptırdığı semaverinde, zeytin odunuyla demlediği çaylar ise kısa sürede yöre halkının yoğun beğenisini kazandı.

Ayvalık Belediyesi'nden emekli olduktan sonra Sarımsaklı'daki çay bahçesini hizmete sokan Halil Akgöl muhabirimize yaptığı açıklamada, işletmesinde kullandığı 12 kilogramlık mutfak tüpünün 4 günde bir tükendiğini ve son aylarda gelen zamların da belini büktüğünü belirterek, "Ben de tüp masrafının üstesinden gelebilmek için semaver yaptırdım ve odun ateşinde çay demleyerek müşterilerime sunmaya başladım. Odun ateşinde yavaş yavaş demlenen çayımız bir anda büyük bir beğeniyle karşılandı. Şimdi Cunda Adası ve Gömeç'ten bile çay tiryakileri müdavimiz oldu. Bu yolla hem çayı daha ekonomik maliyetlerle demlemeye, hem de daha nefis çaylar demleyerek müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye başladım" diye konuştu. - BALIKESİR