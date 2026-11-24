Odunpazarı Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 11 iş yerini kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor. 26 Kasım'da gerçekleştirilecek ihalelerde aylık muhammen kira bedelleri 50 bin 394 liradan başlayıp 174 bin 754 liraya kadar çıkıyor.

Odunpazarı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Osmangazi Mahallesi'ndeki 11 iş yerini kiralama ihalesine çıkarıyor. Güvercin Sokak ve Behiçbey Sokak'ta bulunan iş yerleri için 26 Kasım 2026 Perşembe günü açık teklif usulüyle ihale düzenlenecek.

Osmangazi Mahallesi'ndeki 11 iş yerinin kiralama ihaleleri, 26 Kasım'da Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da başlayacak ihaleler, 15.10'a kadar devam edecek.

İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gerekli belgeleri sunmaları ve geçici teminat yatırmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin Odunpazarı Belediyesine borcu bulunmaması şartı aranırken, ihale belgeleri belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecek.