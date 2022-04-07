OECD ülkeleri salgında yerel kalkınmayı yemek kartları ile destekledi - Son Dakika
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OECD ülkeleri salgında yerel kalkınmayı yemek kartları ile destekledi

07.04.2022 10:11
OECD ülkeleri salgında yerel kalkınmayı yemek kartları ile destekledi

Yemek Kartı Şirketleri Derneği Başkanı Setcard Genel Müdürü Öner Piyade, OECD ülkelerinin Kovid-19 salgını döneminde yemek kartları yoluyla çalışan ve restoranlara desteğini artırdığını kaydederek, "Yemek kartları, çalışanların refah ve verimliliğini artırdığı gibi yarattığı ilave ciroyla...

Yemek Kartı Şirketleri Derneği Başkanı Setcard Genel Müdürü Öner Piyade, OECD ülkelerinin Kovid-19 salgını döneminde yemek kartları yoluyla çalışan ve restoranlara desteğini artırdığını kaydederek, "Yemek kartları, çalışanların refah ve verimliliğini artırdığı gibi yarattığı ilave ciroyla KOBİ'ler başta olma üzere restoran ve küçük esnafa da kazanç sağlamaktadır." dedi.

Yemek Kartı Şirketleri Derneği'nden yapılan açıklamada, OECD'nin hazırladığı 2021 Sosyal Kuponlar Raporu'na ve rapora ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, raporda, OECD ülkelerinin salgının olumsuz etkilerine karşı çalışanları ve restoranları rahatlatmak amacıyla yemek kartı desteklerini artırdığı belirtildi. Birçok OECD ülkesinde ulusal ve yerel yönetimlerin, Kovid-19 salgınından olumsuz yönde etkilenen dezavantajlı grup ve şirketlere yemek kartı ve sosyal fiş teşvikleriyle destek olduğu vurgulanarak, kart sisteminin turizm, kültürel faaliyetler ve ekolojik uygulamaların teşvik edilmesi gibi farklı alanlarda da değer yarattığı belirtildi.

OECD raporuna göre, artırılan teşvikler kapsamında Fransa, günlük yemek bedelini 19 avrodan 38 avroya yükseltirken, 2020 yılı sonunda süresi dolan yemek kartlarının kullanım süresini 2021'e kadar uzattı. Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Romanya ve İsveç'te yemek kartlarının nominal değerinde artış oldu. Belçika'da şirketler çalışanlara konaklama, perakende ve spor sektöründe kullanılmak üzere ilave 300 avroluk tüketim kuponları dağıttı. Diğer bazı ülkeler de kupon verme koşullarını genişleterek işveren ve özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere restoran ve çalışanlara salgın döneminde destek oldular.

Ayrıca raporda yemek kartlarının ekonomiye katkısına da değinildi. Kartların çalışanların verimliliğini ve refahını artırdığı, ekonomide kayıt dışılığı azalttığı, çalışanlara sağladığı seçim özgürlüğü ile kullanıcı memnuniyetini artırarak işveren ve çalışan arasında verimli bir ilişki geliştirilmesine katkıda bulunduğu ve KOBİ'ler başta olmak üzere ekonomik büyümeye katkı sağladığı belirtildi.

"Kovid-19 salgını tüm paydaşları koruma gerekliliği yönündeki çabalarımızı doğruladı"

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yemek Kartı Şirketleri Derneği Başkanı Setcard Genel Müdürü Öner Piyade, Kovid-19 salgınının, derneğin özellikle kriz dönemlerinde sektörün tüm paydaşlarını koruma gerekliliği yönündeki çabalarını doğruladığını kaydetti. Yemek kartlarının kanunla güvence altına alınmış sosyal bir yan hak olduğunu hatırlatan Piyade, "Yemek kartları, çalışanların refah ve verimliliğini artırdığı gibi yarattığı ilave ciroyla KOBİ'ler başta olma üzere restoran ve küçük esnafa da kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda yemek kartı şirketleri, vermiş oldukları hizmet ile yemek hizmeti sektörünün kayıt altına alınmasını sağlayıp, vergi kaybını önleyip, devlet bütçesine de her yıl yaklaşık 5,4 milyar TL vergi geliri sağladığı hesaplanmıştır. Bu yönüyle de birçok sektörden ayrışmaktadır. Dernek olarak Türkiye'de yemek kartı kullanımının arttırılması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Yemek Tarifi, Piyade, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OECD ülkeleri salgında yerel kalkınmayı yemek kartları ile destekledi - Son Dakika


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