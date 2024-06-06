OEDAŞ Enerji Tasarrufu Yarışması Sergisi Eskişehir'de Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

OEDAŞ Enerji Tasarrufu Yarışması Sergisi Eskişehir'de Açıldı

OEDAŞ Enerji Tasarrufu Yarışması Sergisi Eskişehir\'de Açıldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) düzenlediği enerji tasarrufu temalı şiir ve resim yarışmasının eserleri, OEDAŞ Eskişehir İl Müdürlüğü'nde sergileniyor. Yarışmada dereceye giren eserlerin yanı sıra diğer katılımcıların eserleri de sergide yer alacak. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerji tasarrufu bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini vurgulayarak, sergiye tüm Eskişehir halkını davet etti.

06.06.2024 12:14
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Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) düzenlediği enerji tasarrufu temalı şiir ve resim yarışmasındaki eserlerin bir bölümü OEDAŞ Eskişehir İl Müdürlüğü'nde sergileniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, OEDAŞ'ın ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarda çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması için farkındalık oluşturma hedefiyle her yıl hizmet verdiği farklı bir şehirde şiir ve resim yarışması düzenlediği belirtildi.

Yedincisi Eskişehir'de düzenlenen ve sonuçları nisanda açıklanan yarışmada büyük beğeni toplayan eserler, yaz boyunca OEDAŞ Eskişehir İl Müdürlüğü'nde sergilenecek.

Sergide, resim ve şiir kategorisinde ilk üçe giren öğrencilerin çalışmalarının yanı sıra yarışmadaki eserlerden bazıları da görülebilecek. Sergi, hafta içi her gün 08.00-18.00 arasında açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, enerji tasarrufu ve verimliliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanıldığını belirterek, "Biz de bu yaklaşımla ilkokuldan itibaren her yaştan çocuklar ve gençlerle buluşuyor, konferans gibi çeşitli etkinliklerde bu konunun önemini anlatıyoruz. Geleneksel şiir ve resim yarışmamız ise çocuklarımızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu ve farkındalık düzeylerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz nisanda sonuçlanan yarışmamızda yine birbirinden güzel eserler vardı. İstiyoruz ki bunları yalnızca çocukların öğretmenleri, aileleri ve bizler değil, tüm Eskişehir görsün. O nedenle herkesi enerji verimliliğini bir de çocukların gözünden görmeleri için il müdürlüğümüze davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OEDAŞ Enerji Tasarrufu Yarışması Sergisi Eskişehir'de Açıldı - Son Dakika

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