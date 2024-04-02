OEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca planlı elektrik kesintisi yapmayacak

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için 15 Nisan Pazartesi gününe kadar planlı elektrik kesintisi yapmayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı sağlamak için yatırım ve bakım-onarım çalışmaları yapan OEDAŞ, bu çalışmalar esnasında can, mal ve çevre güvenliği için zorunlu olarak planlı kesinti yapıyor.
OEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için 15 Nisan Pazartesi gününe kadar planlı kesinti olmayacağını bildirdi. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları 15 Nisan'da yeniden başlayacak.
OEDAŞ, bayram boyunca enerji hatlarında yaşanabilecek olası arızalara karşı hizmet verdiği beş ilde toplam 350 kişilik ekip oluşturdu. Bir arıza yaşanması halinde ilk etapta ana kontrol merkezi devreye girecek ve ekipler SCADA sistemi ile uzaktan müdahale gerçekleştirecek. Yerinde müdahale gereken durumlarda ise arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma yapacak.
Tüketiciler, bayram boyunca arıza bildirimi veya diğer taleplerini, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, internet sitesi ve e-posta üzerinden iletebilecek.
Bölgelerinde gerçekleşen planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi güncellemesi yapmaları halinde SMS bildirimi alabilecekler.
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