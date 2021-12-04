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Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı - Son Dakika

Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

04.12.2021 13:03
Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2003-2020 döneminde yürütülen çalışmalarla 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alanın erozyon ve çölleşmeden kurtarıldığını bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2003-2020 döneminde yürütülen çalışmalarla 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alanın erozyon ve çölleşmeden kurtarıldığını bildirdi.

Karacabey, yazılı açıklamasında, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Çölleşmeyle mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen toprak muhafaza çalışmalarına ilişkin bilgi veren Karacabey, "Geçmişten bugüne çölleşmeyle mücadeleye yönelik toprak muhafaza çalışmaları kapsamında yapılan erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları sonucu 1970'li yıllarda akarsularla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken 2018 yılı itibarıyla 154 milyon tona düşürüldü. Bu alanda 2023 yılı hedefimiz ise 130 milyon ton seviyelerine indirmek." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ormanların erozyonu ve çölleşmeyi önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1946-2002 yıllarında 470 bin 288 hektar, 2003-2020 yıllarında yürütülen çalışmalarla da bugüne kadar 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alan erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı. Çölleşmeyle mücadele için 2021'de 15 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 21 bin hektarlık alanda sel kontrolü, 90 hektar alanda çığ kontrolü ve 10 bin hektarlık alanda mera ıslah çalışmalarını yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız."

2022 ve sonraki yıllarda havza öncelikleri, can ve mal kaybı risklerini minimuma indirmek önceliği doğrultusunda çalışmalara devam edileceğinin altını çizen Karacabey yıllık 35 bin hektarlık alanda toprak muhafaza, 10 bin hektar alanda ise mera ıslah çalışması planlandığını bildirdi.

Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı
Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

Karacabey, Çölleşme, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de son 18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı - Son Dakika
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