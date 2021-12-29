Üye Girişi
Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede - Son Dakika

Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede

29.12.2021 10:49
Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında anlaşmalı firmalarda uygulamalı eğitim sürecinde olan öğrencilere bulundukları firmalar tarafından iş teklifi yağıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında anlaşmalı firmalarda uygulamalı eğitim sürecinde olan öğrencilere bulundukları firmalar tarafından iş teklifi yağıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin özgün olarak uyguladığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) meyvelerini vermeye başladı. Geleneksel yaz stajlarının aksine lisans eğitimlerinin bir dönemini İMEP kapsamında yerleştirildikleri anlaşmalı firmalarda aktif görev alarak ve proje çalışmalarına dahil olarak bitiren öğrenciler işverenlerden mezun olmadan iş teklifi alıyor. Özellikle Bilişim alanında yaşanan nitelikli işgücü sıkıntısı sektörün çözülemeyen sorunlarından olup İMEP kapsamında firmalarda görev alan BTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri de yoğun talep görüyor. BTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Sefa Eren, aynı zamanda şirketin genel yazılım ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bursa Teknik Üniversitesi'nin firma ve kurumlarla olan güçlü işbirliklerinin öğrencilerin iş ve uygulama alanı bulmasını kolaylaştırdığını ifade eden Eren, "Bulunduğum firmada Ar&Ge departmanında birçok proje üzerinde çalışıyorum. Bu projeler arasında TÜBİTAK, KOSGEP, TEYDEB onaylı projeler var. Bunlar arasında benim geliştirme yaptığım, üniversite hocalarıyla çalışmalarda bulunduğum, test aşamalarında çeşitli araştırmalar yaptığım projeler de oldu" dedi.

Görev aldığı firmada daha önce denenmiş ancak gerçekleştirilememiş bir uygulamayı hayata geçirdiklerini de aktaran Eren, "Uygulama kapsamında kullanılan tasarım programı için bir modül geliştirdim. Firmamızda diğer firmalardan alınan projelerin tasarım, üretim, kalite-kontrol, paketleme gibi süreçlerin hepsi iletişim kanalları aracılığı ile şirket içi haberleşme ve raporlar ile yapılmaktaydı. Benim geliştirdiğim uygulama ile ise artık parçaların ne durumda olduğu sistem üzerinden rahatlıkla görüntülenebilmekte. Bu geliştirmeyi yaparken aldığım derslerin çok fazla faydasını görmekle birlikte aslında ne kadar uygulamaya dönük bir eğitim aldığımızı fark ettim. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Dista İstanbul Firması siber istihbarat biriminde çalışan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Nil Duman, "Platformda tehdit istihbaratı toplama yöntemlerini kullanarak hedefi saptama, önceliklendirme ve elde edilen verileri analiz etme gibi işlemler yapılmakta. Bu kapsamda dünya genelinden toplanan veriler sınıflandırılarak kullanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Bilgiye dönüşen veriler üzerinde analistler çalışmalar yaparak bilgiyi istihbarata dönüştürüyorlar" dedi.

Geliştirilen platform için ilk iki ay, siber tehdit istihbarat analisti olarak görevlendirildiğini aktaran Duman, "İki ayın sonunda Siber İstihbarat Merkezinin, operasyon biriminden ayrılarak iş geliştirme birimine dahil oldum. Burada siber tehdit istihbarat platformunun uygulama denetçisi olarak görev yaptım. Buradaki görevim yazılımcıların geliştirdiği kodların uygulamada çalışıp çalışmadığını kontrol ederek hataları tespit etmek. Uygulamayı firma ve kullanıcı gözüyle değerlendirdikten sonra geliştirilmesi gereken yerleri belirliyorum. Tespit ettiğim hata olduğunda da ilgili birimle irtibata geçerek işin takibini yapıyorum. Bu anlamda üniversitede aldığım bölüm derslerinin bulunduğum pozisyonlara ciddi anlamda katkı sağladığını ve bölüm akademisyenlerinin bizi doğru yönlendirmelerle kariyerimizi ilgi alanlarımıza uygun şekillendirmede etkin rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim" şeklinde konuştu. - BURSA

Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede
Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede
Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede

YORUMLAR
500

Mesleki Eğitim, Bilgisayar, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede - Son Dakika Ekonomi


Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:48
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:31
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32

Son Dakika Haberleri
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
09:52 Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenci istihdamında BTÜ zirvede - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement