130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu - Son Dakika
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130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu

02.03.2022 15:39
130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu

Çelik üreticisi Erdemir, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şehrimin Hikayesinde Ben de Varım Projesi" kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerini pandemi koşullarına da uygun olarak 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde tesislerinde ağırladı.

Çelik üreticisi Erdemir, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şehrimin Hikayesinde Ben de Varım Projesi" kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerini pandemi koşullarına da uygun olarak 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde tesislerinde ağırladı. TED Kdz. Ereğli Koleji Lisesi öğrencileri de 24-25 Şubat tarihlerinde Erdemir'i ziyaret etti. Bu kapsamda 130 öğrenci şubat ayında Erdemir'i ve üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere Kdz. Ereğli bölgesindeki mesleklerin tanıtılması, bölgede faaliyet gösteren yöreye özgü meslek dalları hakkında bilgi verilmesi, ayrıca yerinde gözlem ve uygulama fırsatı tanınarak mesleki farkındalık ve gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla başlatılan "Şehrimin Hikayesinde Ben de Varım Projesi" kapsamında, lise öğrencileri şubat ayında Erdemir'i ziyaret etti. 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde düzenlenen gezilere Kdz Ereğli Anadolu Lisesi, Kdz. Ereğli Lisesi ve Kdz. Ereğli Borsa İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'nden 60 öğrenci, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte katıldı. TED Kdz. Ereğli Koleji Lisesi'nden 70 öğrenci de 24-25 Şubat tarihlerinde "Mesleki Gölge" programı kapsamında düzenlenen organizasyonlarla Erdemir, mühendislik disiplinleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Erdemir ilçede meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı da sağlıyor. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 116 öğrenci mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Erdemir'in çeşitli birimlerinde haftada 3 gün stajlarına devam ediyor. - İSTANBUL

130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu
130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak, Erdemir, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 130 lise öğrencisi Erdemir'i ve üretim süreçlerini tanıma fırsatı buldu - Son Dakika


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