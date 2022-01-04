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Öğrencilere part time iş fırsatı - Son Dakika

Öğrencilere part time iş fırsatı

04.01.2022 10:01
Öğrencilere part time iş fırsatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, "Kariyer Mersin" projesi ile üniversite öğrencilerine part time iş imkanı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, "Kariyer Mersin" projesi ile üniversite öğrencilerine part time iş imkanı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'ye bağlı sahildeki kafe ve işletmelerde part time olarak çalışmak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin kariyer merkezlerine başvuru yapabilecekleri gibi kariyermerkezi@mersin.bel.tr adresine de özgeçmişlerini gönderebilir. Öğrencilere yönelik ilk mülakatlar 29 Aralık'ta kariyer merkezinde gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte de üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile görüşmeler periyodik olarak sürecek.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, Kariyer Mersin projesinin en önemli başlıklarından birinin pandemi ile daralan ekonominin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerine karşı özellikle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini iş hayatına hazırlama konusunda destek sağlamak olduğunu belirtti.

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız ise Kariyer Mersin projesi çerçevesinde yapılan toplantılarda ihtiyaç dahilinde öğrencilere kapılarını açtıklarını belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda kendi alanımızda deneyimli üniversitelilerle görüşmemiz son derece yararlı oldu. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeleri daha sık yapmayı hedefliyoruz" dedi. - MERSİN

Öğrencilere part time iş fırsatı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğrencilere part time iş fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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