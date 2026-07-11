Oğuz Alper Öktem, FEI Milletler Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Oğuz Alper Öktem, FEI Milletler Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Oğuz Alper Öktem, FEI Milletler Kupası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek
11.07.2026 18:31
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Oğuz Alper Öktem, Portekiz'deki FEI Milletler Kupası'nda milli formayı giymek için hazırlanıyor.

Oğuz Alper Öktem, Türkiye'yi Eylül ayında Portekiz'de düzenlenecek uluslararası FEI Milletler Kupası (CEIO2) 120 km Atlı Dayanıklılık yarışmasında İzmit isimli atı ile temsil edecek.

Avrupa'nın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Fransa'nın Barre-des-Cévennes kentindeki CEI1 100 kilometre yarışmasını başarıyla tamamlayan Oğuz Alper Öktem, CEIO2 seviyesine yükseldi. Öktem, bu başarısıyla Portekiz'de düzenlenecek Milletler Kupası'na katılarak, milli sporcu unvanını alacak.

2026 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyen Öktem, Türkiye ve Fransa'da düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Kemer Country Club sporcusu olan Oğuz Alper Öktem, çalışmalarını FEI sporcu sıralamasında dünya bir numarası Mélody Théolissat'ın yönettiği Les Pacoulis Ekürisi'nde sürdürüyor. Öktem, milli formayı ilk kez FEI Milletler Kupası'nda giyecek.

Milli formayla yarışacak olmanın gururunu yaşadığını belirten Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: "Binicilik, tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bu branşa büyük bir tutkuyla bağlandım. Türkiye'nin atlı dayanıklılık branşında uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışıyoruz. Milli formayla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Öktem'in antrenörü Özgür Umut Çil ise başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Biniciliğe yetişkin yaşta başlamasına rağmen kısa sürede gösterdiği gelişim son derece değerli. Disiplinli çalışması, kararlılığı ve ekibimizin uyumlu çalışması sayesinde bu başarıya ulaştık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, Portekiz, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oğuz Alper Öktem, FEI Milletler Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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