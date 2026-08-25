Oğuzlar'da Ceviz Hasat Beklentisi Düşük - Son Dakika
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Oğuzlar'da Ceviz Hasat Beklentisi Düşük

Oğuzlar\'da Ceviz Hasat Beklentisi Düşük
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde zirai don nedeniyle ceviz rekoltesi yine düşük beklentisi var.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağaçlarının 2025'te etkili olan zirai dondan zarar görmesi nedeniyle bu yıl da üreticilerin rekolte beklentisi düşük.

Türkiye genelinde 11 Nisan 2025'te etkili olan zirai dondan ceviz ağaçlarının etkilenmesi nedeniyle geçen yıl ürün alamayan çiftçiler, bu yıl emeklerinin karşılığını alabilmek için 5 Eylül'de bahçelere girecek.

Bazı ceviz ağaçlarının dallarında kurumaların olduğu ilçede üreticiler, zirai don nedeniyle geçen yıl yaşadığı kaybı bu yıl telafi edemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Çorum Ceviz Üreticiler Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine, ceviz ağaçlarında zirai donun etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Coğrafi işaret tescilli Oğuzlar cevizinin kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve kalitesiyle ün yaptığını belirten Hantal, zirai don nedeniyle üreticilerin iki sezondur yeterince mahsul elde edemediğini bildirdi.

Hantal, "2024'te 7 bin tona yakın ceviz hasat etmiştik. Bu sene 2 bin ton civarında ceviz hasat etmeyi bekliyoruz. 2025 yılındaki donun etkisiyle bu yıl verimimiz düştü. Ancak bu yıl ağaçlarda meyve gözlerinden sonra yeni gözler oluştu. Yeni bir zirai don olmazsa gelecek yıl yüzde 90 rekolte seviyelerine çıkmayı umuyoruz." dedi.

"Ekim ayının başında hasadı bitirmiş oluruz"

İlçede üreticilerin ceviz hasadına hazırlandığını dile getiren Hantal, "Ceviz ağaçlarının bütün bakımlarını bitirdik, sulama işlerini tamamladık, hasat için hazırlıklara başladık. Oğuzlar cevizi, Türkiye'de ilk hasat edilen ceviz türlerinden. 5 Eylül'den itibaren hasat çalışmalarına başlamış oluruz. Hasat dönemimiz 20 gün kadar sürüyor. Ekim ayının başında hasat sürecimizi tamamen bitirmiş oluruz." diye konuştu.

Babasından devraldığı ceviz yetiştiriciliğini 30 yıldır sürdüren İsa Gümüş ise Oğuzlar cevizinin lezzetli aroması, ince kabuğu, raf ömrünün uzun olması ve beyaz rengi gibi özellikleriyle diğer ceviz türlerinden ayrıldığına işaret etti.

Zirai don nedeniyle üretici ve tüketicilerin son yıllarda Oğuzlar cevizinden mahrum kaldığını aktaran Gümüş, "Geçen yıl Oğuzlar'da ceviz hiç yoktu. Bütün üreticiler sıkıntıdaydı. Geçen yılın sıkıntısı bu yıl da devam ediyor. Ağaçların dalları geçen sene dondan yandı, kurudu. Ağaçlar hala kendine gelemedi. Verim oldukça düşük. Gelecek seneden ümitliyiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Gümüş, rekoltesi düşen cevizin iç dolgunluğu ve kalitesinin de hasat döneminde anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Oğuzlar, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oğuzlar'da Ceviz Hasat Beklentisi Düşük - Son Dakika

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