ÖİB, 4 ilde satışa onay verdi; Ankara'da 950 milyon liralık taşınmaz satılacak - Son Dakika
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ÖİB, 4 ilde satışa onay verdi; Ankara'da 950 milyon liralık taşınmaz satılacak

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İstanbul, Sakarya ve Diyarbakır'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanırken Ankara Çankaya'daki 15 bin 492,55 metrekare taşınmaz 950 milyon liraya satılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul, Sakarya ve Diyarbakır'da bulunan bazı taşınmazların satışına onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesine ait Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 15 bin 492,55 metrekare taşınmazın, 950 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren En-Ez İnşaat AŞ-SRL İnşaat Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Yine Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki 26 bin 843,84 metrekare taşınmaz ve üzerindeki yapıların, en yüksek teklifi veren Yücesan Enerji Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz köyünde ÖİB adına kayıtlı 4 bin 46,98 metrekare taşınmaz, 258 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Han İnşaat Reklamcılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi'ndeki 20 bin 556,81 metrekare taşınmazın, 250 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Harun-Salih Sandıkçı Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıDiyarbakırİstanbulÇankayaSakaryaEkonomiAnkaraEmlakSon Dakika

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