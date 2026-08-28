ÖİB, Ankara ve İstanbul'da Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmaz satışlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 155 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Mamak ilçesi Abidinpaşa-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde 118 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Arslanlar İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Şirketlerin sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihaleler iptal edilecek.

Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz köyündeki taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihalede 1 milyar 210 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi. Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek taşınmaz 1 milyar 205 milyon lira bedelle ikinci teklifi veren Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ihale şartnamesi kapsamında satılacak. Bu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.