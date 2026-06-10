ÖİB'de Taşınmazlar İçin Nihai Pazarlık Görüşmeleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara ve Van'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 13 milyon 350 bin lirayla Vedat Gürbüz verdi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 23 milyon 750 bin lirayla Botan Geri Dönüşüm Lojistik İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.