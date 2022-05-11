OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türk otomotiv sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvuru süreci başladı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisinin koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlenen yarışmanın teması bu yıl "Şarj ve batarya teknolojileri çözümleri" olarak belirlendi.

Kayıtların elektronik ortamda alındığı yarışmaya 26 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek. Dünya ve sektör trendleri ile konferanslar, paneller ve yarışmaya ilişkin ödül törenini içeren Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın final etkinliği, 25 Ekim'de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Ödül töreni, OİB Kurumsal YouTube kanalından da izlenebilecek.

Yarışmada birinciye 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin lira olmak üzere toplam 500 bin lira ödül verilecek. Tüm finalistler "Patent Tescil Ödülü" alacak.

Önde gelen sektör profesyonellerinin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmeleri sonucunda ödüle değer görülen projelerin sahipleri, projelerini olgunlaştırabilmeleri için gerekli mentorluk ve eğitimi alarak, ofis ve laboratuvar hizmetlerinden yararlanma olanağı bulacak.

Türk otomotiv sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ve küresel rekabette daha da güçlenmek adına yaratıcı fikirleri endüstriye kazandıran bir etkinliğe dönüşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ile Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında teknolojiyle bütünleşen Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, yeni teknolojilerle üretim ve ihracatta katma değerin artırılması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

"2030'da maliyetlerin yarısını yazılım ve elektronik oluşturacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, küresel rekabet ortamının ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektirdiğine dikkati çekti.

Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistemin söz konusu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hareket halindeyken yapabildiğimiz şeyler değişmeye başladı, buna paralel farklı araç alternatifleri gelişiyor. Bu doğrultuda dünya otomotiv endüstrisinin gündemini de artık elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar oluşturuyor. Yeni sistem, kazaların ve trafik yoğunluğunun azalması, enerji talebinin ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, çok modelli ulaşımla park alanlarının ortadan kalkması gibi gelişmeleri beraberinde getiriyor. Büyük verinin de büyük önem kazandığı sistemde, 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü rol üstlenmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Son 16 yılın arka arkaya ihracat şampiyonu ve pandemi öncesi son 3 yıllık ihracat ortalaması 30 milyar dolar olan Türk otomotiv sektörünün, küresel arenanın zirvesinde yerini alması gerektiğini düşünüyoruz."

Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat alanında tek koordinatör birliği olarak, Türkiye'nin sadece üretim değil aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla öncü etkinliklere imza attıklarını ifade etti.