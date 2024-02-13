ÖİB, özelleştirme kapsamındaki taşınmazların satışını onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

ÖİB, özelleştirme kapsamındaki taşınmazların satışını onayladı

ÖİB, özelleştirme kapsamındaki taşınmazların satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışını uygun buldu. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İzmir'in Bornova ilçesindeki 1959,54 metrekarelik taşınmaz Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 44 milyon lira bedelle, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 8 bin 112,44 metrekarelik taşınmaz ise Polat Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 66 milyon 700 bin lira bedelle satılacak.

13.02.2024 09:29
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazları satışı uygun bulundu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir'in Bornova ilçesindeki 1959,54 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 44 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.

Ayrıca mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 8 bin 112,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 66 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Polat Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satışı da uygun bulundu.

Kaynak: AA

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Şanlıurfa, Karaköprü, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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