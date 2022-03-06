OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi - Son Dakika
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OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi

06.03.2022 12:14
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Kovid-19 salgını sürecinde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Kovid-19 salgını sürecinde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in 1-5 Mart tarihlerindeki heyetinde, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 17 firmadan 27 kişi yer aldı.

OİB'in Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlediği Mısır Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunda Türk firmalar, tedarik sanayi, after market, savunma sanayisi, orijinal ekipman üretimi ve tedariki gibi alanlarda faaliyet gösteren Mısır'ın önde gelen 50 firmasıyla ikili görüşme yapma imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv sektörünün Mısır'a ihracatının 2021'de, 2020'ye kıyasla yüzde 22 artarak 614 milyon dolara çıktığını hatırlattı.

Sergiledikleri bu başarılı grafiği sürdürmeyi planladıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Toplam ihracatımızdan yüzde 2 pay alan Mısır, ülke sıralamasında ise 11. sırada yer alıyor. Mısır'a ihracatımızda mal grubu bazında binek otomobiller en büyük payı alıyor. Bu gruptaki ihracatımız geçen yıl yaklaşık yüzde 25 artışla 412 milyon dolar olurken, tedarik sanayi ihracatımız ise yüzde 26 artışla 174 milyon dolar oldu. Geçen yıl sergilediğimiz bu başarılı grafiği 2022 yılı ve gelecekte de artırmak üzere Mısır'a sektörel ticaret heyeti düzenledik. Pandemi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk yüz yüze sektörel ticaret heyeti organizasyonunu oldu. Heyet gezisi, Türk otomotiv endüstrisi açısından oldukça verimli geçti."

Bu yıl otomotiv ihracatında hedef 33 milyar dolar

Çelik, son 2 yıldır devam eden salgında iş dünyasının, özellikle de otomotiv endüstrisinin çeşitli sorunlar yaşadığını vurguladı.

Buna rağmen otomotiv endüstrisinin geçen yılı 29,3 milyar dolarla üst üste 16. kez ihracat lideri olarak kapattığına dikkati çeken Çelik, "Bu yıl için 33 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu yılın ikinci yarısında çip krizinin de azalacağını öngörüyoruz. Otomotiv sanayisi, teknolojik yeniliklerin hayata geçtiği özellikli bir alan. Elektrikli araçlar, sürücüsüz otomobillerin yer alacağı bir gelecek bizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Otomotiv Endüstrisi, Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi - Son Dakika


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