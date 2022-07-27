OKT Trailer'de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap alımları başladı - Son Dakika
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OKT Trailer'de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap alımları başladı

27.07.2022 16:09
OKT Trailer'de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap alımları başladı

Treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründe adından söz ettirerek dünyada Türkiye'yi temsil eden öncü firmalar arasında yer alan OKT Trailer artan ihracat talepleri ve üretim sektöründe kariyer planlayanlar için 3. Etap alımlarına başladı.

Treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründe adından söz ettirerek dünyada Türkiye'yi temsil eden öncü firmalar arasında yer alan OKT Trailer artan ihracat talepleri ve üretim sektöründe kariyer planlayanlar için 3. Etap alımlarına başladı. Yılın ilk yarısında açtığı kurslarla 100 kişiyi istihdam eden firma, 60 kişiyi daha yetiştirip işe alacağını duyurdu.

Dünya'da 5 kıtada yaklaşık 80 ülkeye ihracaat yapan ve 2007 yılından bu yana savunma sanayisine de özel projeleri ile üretim yapan OKT Trailer bir yandan 4. Fabrikanın fizibilite çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da üretim ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda ASTİM OSB Yönetim Kurulu ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, bir tarım şehri olan Aydın'ın aynı zamanda önemli bir sanayi şehri de olduğunu belirterek ilde aslında işsizlik sorunu olmadığını belirtti. Şu anda Aydın sanayisinin en büyük sorun ve ihtiyacının kalifiye eleman olduğunu ve OKT Trailer olarak bu yönde sürekli kurslar düzenlediklerini belirten Maraş, üretim sektöründe çalışmak isteyen herkesin Aydın'da iş bulabileceğini söyledi.

OKT Trailer olarak farklı ülkelerin karayolu standartlarına, coğrafi şartlarına ve müşterilerinin isteklerine özel üretim yapan işletme kapasitesini artırmak üzere başlattığı istihdam projesi ile çalışmak isteyen insanları önce eğitip meslek edindirdiklerini sonra da üretim sektörüne kazandırdıklarını belirten Başkan Maraş, "İlk iki etapta 100 kişinin alım sürecini tamamlamıştık. Şimdi de 60 kişi daha istihdam etmek için 3. etap çalışmalarına başladık. Bu,çerçevede 2022 yılına güçlü bir adım atarak şirketimizin büyüme ve gelişme odaklı gelecek vizyonuyla Dünya genelinde artan ihracat payımız ve fizibilite çalışmalarını başlattığımız yakın gelecekte faaliyete geçecek olan 4. Fabrika projemiz çerçevesinde çalışan kadromuzu arttırmak üzere harekete geçtik. Projenin ilk 2 etabında üretim alanında görevlendirilmek üzere kaynak operatörü, montaj operatörü ve otomotiv boyacısı mesleklerini icra edecek 100 kişilik ek istihdamı tamamladık. Şimdi de kaynak operatörü ve mekanik montaj operatörü alanlarında çalıştırılmak üzere 60 kişi daha istihdam edeceğiz" diyerek başvuruların başladığını söyledi.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, müracaatların 25 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve başvuruların bu tarihe kadar Perşembe günleri OKT Trailer Yönetim Merkezi ve ASTİM Sürekli Eğitim Merkezi'ne yapılabileceği belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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