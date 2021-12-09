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OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı - Son Dakika

OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı

09.12.2021 14:53
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle sektörünün yenilikçi gücü OKT Trailer, savunma sanayiinin en önemli işlevi olan askeri lojistik alanlarında bu yıl ilk kez düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde (DLSS) yer alarak gerçekleştirdiği...

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle sektörünün yenilikçi gücü OKT Trailer, savunma sanayiinin en önemli işlevi olan askeri lojistik alanlarında bu yıl ilk kez düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde (DLSS) yer alarak gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılar ile buluşturdu.

7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen zirvede savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericileri, askeri personel ve akademisyenleri ile bir araya gelen OKT Trailer, 'Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21'de sergilediği Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen üzerinde radar sistemi bulunan askeri römork aracını, askeri donanmanın gücü IHA/SIHA'lar için ve Polis Havacılık için helikopter yakıt ikmal tankerlerinin yanında savunma sanayinde çalışmalarına devam ettiği pek çok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

IHA/ SIHA ve Polis Helikopter Yakıt İkmal Tankerleri görevi başında

IHA ve SIHA için tasarlanan yakıt ikmal tankeri premium donanımlı ekipmanları, dolum boşaltım esnasında kullanım kolaylığının yanı sıra operasyonel verimliliği, üst düzey güvenlik ve uzun kullanım ömrü ile askeri donanmanın hizmetinde görevini yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan polis helikopterlerinin çalışmalarını başarıyla sürdürebilmeleri için hızlı dolum boşaltım sistemleri ve güvenli ekipmanları ile akaryakıt ikmal tankeri takım arkadaşı görevini üstleniyor.

Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri, operasyonel verimliliği ile ön planda

OKT Trailer -Anadolu Savunma iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında zirvede tanıtılan 'Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri'; uçak, helikopter, tank vb. hem kara hem de hava savunma araçlarına operasyon sırasında operasyonun aksamaması için karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretildi. Aynı anda birçok araca akaryakıt takviyesi yapabilen ve silahlı kuvvetlerin operasyonel verimliliğini sahada en üst seviyeye çıkararak güçlerine güç katmaları için tasarlanan akaryakıt tankeri; zorlu arazi koşullarına dayanıklı, yakıt ikmalinde hızlı, alüminyum malzeme ile hafifliği, güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 20.000 litre taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet veriyor.

Askeri Römork, çok yönlü kullanımı ile Türk Donanması'nın hizmetinde

Aselsan'ın ihtiyaçları doğrultusunda farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanan 'Askeri Römork' ise radar sistemleri, anten ve görüntüleme sistemlerinin taşınmasında mükemmel çözüm ortağı olurken, bunun yanında; silahlı kuvvetlerin ağır yüklerini ön-cephede rahatlıkla taşımasına yardımcı olması için tasarlanan 'otomatik seviyelendirme' ve 'tek aks' avantajlarıyla hassas denge özelliklerine sahip teleskopik yükseltme sistemleri gibi çok yönlü kullanımı ile Türk donanmasının hizmetinde yer alıyor.

Askeri ekipmanların taşınmasında dayanıklı şasi gruplarının, zorlu şartlarda ve alanlarda gerçekleştireceği yakıt ikmallerinin, sorunsuz, hızlı ve ergonomik şartlarda yürütülmesinde sunduğu çözümlerle özel projeler geliştiren, yerli ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak Ar-Ge tecrübesini savunma sanayiine taşıyan OKT, savunma sanayisinin lojistik sürecindeki fırsatlara uygun çözümleri ile Türk savunma sanayiinde lojistik anlamda geleceğine önemli bir güç olabilecek çalışmalarını yürütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. - AYDIN

OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı

Helikopter, Akaryakıt, Polis, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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