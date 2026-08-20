Aydın’da okul servis ücretleri Eylül ayında belli olacak - Son Dakika
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Aydın’da okul servis ücretleri Eylül ayında belli olacak

Aydın’da okul servis ücretleri Eylül ayında belli olacak
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Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, okul servis ücretlerinin Eylül ayındaki belediye meclisi toplantısında netleşeceğini, bu yıl için yüzde 30-40 arasında zam beklediklerini açıkladı.

Okul servis ücretlerinin Eylül ayında yapılacak olan belediye meclis toplantısından sonra netlik kazanacağını ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Eylül ayının ikinci haftasındaki belediye meclisinde kesin karar çıkacaktır ve bizim talebimiz yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir rakam" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da okulların açılmasına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar tamamlanırken, birçok velinin de merakla beklediği servis ücretlerine yönelik açıklama Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç'ten geldi. Okul servis ücretlerinin Eylül ayında yapılacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından netlik kazanacağını ifade eden Özmeriç, bu yıl için yüzde 30 ila 40 arasında bir artış beklediklerini belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "2026-27 Eğitim-Öğretim yılında servis araçlarının ne kadar ücret alacağı merak konusuydu. Bununla ilgili toplantı yapıldı ve servis araçlarıyla alakalı fiyat tarifesine ilişkin alınan kararlar komisyona havale edildi. Ancak belediye meclisinin diğer toplantısında komisyon kararları görüşülecek. Yani Eylül ayının ikinci haftasındaki belediye meclisinde kesin karar çıkacak diye düşünüyorum. Bizim talebimiz yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir rakamdı. Bu yönde bir karar çıkacağına yönelik tahminim var. Zannederim enflasyona göre yüzde 30 ile yüzde 40 arasında fiyat tarifesi belirlenir. Bu da hemen hemen 2 bin 500 ile 3 bin küsür TL arasında bir fiyat farkı olur. Ama tabi takdir belediye meclisinin. Geçen yıl 2 bin 250 liraydı 0-10 kilometre olan en kısa mesafe. Tabi buna 10 kilometrenin üzerindeki ücretler ve rehber ücretleri dahil değil. Bu tür ekstra durumlar olursa üzerine ekleniyor. Ama işte bunun üzerine eklendiğinde 3 bin lira civarında olur diye tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın’da okul servis ücretleri Eylül ayında belli olacak - Son Dakika

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