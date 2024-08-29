Okul ve kırtasiye ürünlerinde güvensizlik azalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Okul ve kırtasiye ürünlerinde güvensizlik azalıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda piyasada bulunan güvensiz ürünlerin sayısında düşüş gözleniyor. Bakanlık, çocukların korunması amacıyla ürün numunelerini inceleyerek sonuçları tüketicilerle paylaşıyor.

29.08.2024 14:16
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Okulların açılmasına sayılı günler kala okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin sıklığı artarken, Ticaret Bakanlığının çalışmaları sonucunda piyasada bulunabilecek "güvensiz" ürünlerin sayısında da düşüş gözleniyor.

Bakanlık, çocukların korunması hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanından getirilen ürün numunelerini İstanbul'daki yetkili Ekoteks Labaratuvarı'nda inceleterek çıkan sonuçları "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla tüketici ile paylaşıyor.

Kullanıma uygun bulunmayan ürünlere ve şirketlere yaptırım uygulayan Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere geçit vermiyor.

İncelemelere ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ekoteks Laboratuvarı Genel Müdürü Nida Arslanbay, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün tüketicinin korunması adına çok titiz çalıştığını ifade etti.

Arslanbay, okulların açılmasına çok az bir süre kala Türkiye'nin dört bir yanından alınan numunelerin Bakanlığın tek yetkili laboratuvarı olarak kendilerine iletildiğini anlattı.

Kendilerine ulaştırılan numuneleri kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki aşamalı kontrol ettiklerini belirten Arslanbay, şunları kaydetti:

"Kimyasal açıdan ürünlerin içerisinde kanserojenik madde olup olmadığının kontrolünü yapıyoruz. Ürünlerde azo, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenlere ve alerjenlere bakıyoruz. Bunun yanı sıra fiziksel kontroller de yapıyoruz. Fiziksel kontrollerde ürünün mekanik dayanıklığını kontrol ediyoruz. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk olan, ürünün mekanik zorlanmasıyla ortaya çıkabilecek küçük parçaları değerlendiriyoruz. Çünkü boğulma riski oluşturabilir bu parçalar. Ayrıca ambalaj kontrolü yapıyoruz. Ambalaj kontrollerinde de CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalat ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına, son kullanım tarihi gibi bilgilere bakıyoruz."

"Tüketiciler, CE işaretini mutlaka kontrol etmeli"

Nida Arslanbay, kontrollerin ardından Bakanlığa rapor sunduklarını belirterek, Ticaret Bakanlığının denetimlerde çıkan sonuçları çok şeffaf bir şekilde tüketici ile paylaştığını söyledi.

Arslanbay, numunenin nereden alındığı, sonucun ne çıktığı ve ürünün neden güvensiz olduğu gibi tüm bilgilerin "www.guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın uygunsuz bulunan ürünlerin toplatılmasının yanı sıra ithalatçı ya da imalatçı şirkete idari para ceza uygulaması gibi yaptırımları olduğunu aktaran Arslanbay, "Yıllardır bu işi yapan yetkili laboratuvar olarak görüyoruz ki Bakanlığımızın gerçekleştirdiği bu denetimler aslında hem tüketicide hem de üreticilerde bir bilinç uyandırmış, farkındalık yaratmış durumda. Bununla beraber incelemelerimizde 'güvensiz' numunelerde de azalma söz konusu." dedi.

Arslanbay, ürünlerdeki zararlı maddelerin çocukların büyüme hormonlarına etki ettiği gibi kısırlaşma gibi çok riskli durumları da sebebiyet verdiğini belirterek, tüketicilerin ucuz ürüne yönelme gibi bir durumu söz konusu olabildiğini, güvenli olmayan ucuz ürünlerin de çok acı neticeler doğurabileceğine dikkati çekti.

Tüketicilerin ürünü alırken etiketteki CE işaretini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Arslanbay, çok renkli, "cicili bicili" oyuncak içeren kırtasiye ürünlerinde riskin biraz daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Okul ve kırtasiye ürünlerinde güvensizlik azalıyor - Son Dakika

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