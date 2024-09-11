Ebeveynlere Okula Dönüş Tavsiyeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Ebeveynlere Okula Dönüş Tavsiyeleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pelinsu Bulut Özer, okula dönüş sürecinde çocukların yaşadığı uyum sorunlarına dikkati çekerek, ebeveynlerin bu dönemde planlı bir yaklaşım sergileyerek çocuklarına duygusal destek sunmaları gerektiğini belirtti.

11.09.2024 15:17
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Pelinsu Bulut Özer, okula dönüş sürecinde çocukların yaşadığı uyum sorunlarına dikkati çekerek, ebeveynlerin bu dönemde planlı bir yaklaşım sergileyerek çocuklarına duygusal destek sunmaları gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Özer, okula dönüşün çocuklar için zorlu bir süreç olabileceğini, bu sürecin sakin ve planlı bir şekilde yönetilmesinin çocukların akademik ve sosyal başarısına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Özer, ebeveynlerin çocuklarıyla okula dönüş süreci hakkında konuşmasının, onların duygularını ve beklentilerini anlamaya yardımcı olacağını kaydetti.

Özellikle ilkokul öğrencileri için bir takvim hazırlanmasının, çocukların okulun ilk gününe daha rahat hazırlanmasını sağlayabileceğini belirten Özer, okul malzemelerinin çocuklarla birlikte alınmasının ve organize edilmesinin de çocuklarda okul heyecanını artıracağını aktardı.

Özer, uyku düzeninin okul programına uygun hale getirilmesi gerektiğine işaret eden, ebeveynlerin çocukların yatış ve kalkış saatlerini kademeli olarak ayarlamalarının uyum sürecini kolaylaştıracağını vurguladı.

Okul başladığında günlük bir rutinin oluşturulmasının, çocukların düzenli bir şekilde ödev yapmasına, yemek yemesine ve boş zaman aktivitelerine zaman ayırmasına yardımcı olacağına dikkati çeken Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuğunuza sorumluluklar verin. Özel gereksinimleri varsa, bu durumu öğretmenleriyle paylaşarak iş birliği yapın. Çocuğunuzun okul gününü destekleyen bir çalışma ortamı yaratın. Sessiz, dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış bir alan oluşturun. Ebeveynler, çocuklarının uyum sürecini dikkatle gözlemlemeli. Eğer birkaç hafta geçmesine rağmen çocuk okula alışmakta ciddi zorluklar yaşıyorsa bir uzmandan destek alınmalıdır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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