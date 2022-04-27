Okumak için Ordu'ya gelen 3 kız kardeş iş sahibi oldu - Son Dakika

Okumak için Ordu'ya gelen 3 kız kardeş iş sahibi oldu

3 kız kardeş aldıkları destekler ile kuru meyve cipsi üretmeye başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile geçen yıl kurulan DAVET Girişimcilik Merkezi, Ordu'ya il dışından gelen 3 üniversiteli kız kardeşi iş sahibi yaptı. 3 kız kardeş aldıkları destekler ile kuru meyve cipsi üretmeye başladı.

Ordu'da yetişen meyveleri kurutarak cips haline getiren 3 kız kardeş Neşe Aysan, Esra Aysan ve Zarife Aysan Şatıroğlu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile üretimine başladıkları "Bir Başka Kuru Meyve ve Sebze Cipsi" markası ile seri üretime geçmeyi hedefliyor.

"Büyükşehir Belediyesi sayesinde işimizi geliştirdik"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri çalışmalarının hız kazandırdığını belirten Zarife Aysan Şatıroğlu destekleri için Başkan Güler'e teşekkür etti. Ordu'da ürettikleri ürünlerin şuan 81 ile satışının yapıldığını ifade eden Zarife Aysan Şatıroğlu, "Biz 3 kız kardeş olarak eğitim nedeniyle Ordu'ya geldik. Eğitim sonunda Ordu'da olmaktan ve burada kalmaktan mutlu olduğumuz için geri dönmedik. Çok farklı alanlarda eğitim gördük ancak bizim içimizde hep tarımla uğraşmak üretmek ve ticaret yapmak vardı. Ordu'da ne yapabiliriz diye kardeşlerimizle düşündük. Ordu'da çok fazla meyve çeşidi vardı. Bunu işlemek ve satışını yapmak istedik. Kendi imkanlarımız ile kurduğumuz kurutma makinası ile başladığımız yolculuğumuza Ordu Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile devam ediyoruz. Şuan Gülyalı ilçesin bulunan Yöresel Lezzetler Akademisi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda DAVET Merkezini de adres göstererek kendi markamızı kurduk. Şu an burada ürettiğimiz ürünleri 81 ile satışını gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde kendi iş yerimizi açarak üretimi daha da artırmak istiyoruz. Bu konuda bizlere verdiği destek dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendi markalarını oluşturdular

Ürettikleri ürünleri "Bi' Başka Kuru Meyve ve Sebze Cipsi" markası ile satışa sunduklarını belirten Neşe Aysan ise Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Birçok sosyal medya ağlarında yer aldıklarını belirten Aysan, "Şu an sosyal medya, e-ticaret aracılığıyla satışlarımız var. Bundan sonra inanıyoruz ki başka sosyal medya araçları üstünden satışlarımız olacak. Bizlere verdiği güç ve destek için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yatırımcı ve girişimcilerin yanındayız"

Ordu'ya yatırım yapmak isteyenlerin en büyük destekçisinin Büyükşehir Belediyesinin olduğunu belirten Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ortaya koymuş olduğu 'Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu' sloganıyla birlikte Ordu artık hem düşünüyor hem üretiyor hem de yarışıyor" diye konuştu.

Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DAVET Girişimcilik Merkezimizde ortaya koymuş olduğumuz imkanlar neticesinde işini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen herkese bu merkezimizde fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu anlamda bugün çok güzel bir örneğimiz var. Gülyalı ilçemizde Yöresel Ürünler Atölyesi'nde yer imkanı tesis ettiğimiz ayrıca DAVET Merkezini adres göstererek ticari hayata atanan 3 kız kardeşimiz var. Ankara'dan Ordu'ya Üniversite okumak için gelen 3 kız kardeş okul bittikten sonra Ordu'da kalarak kendi işlerini kurdular. Ordu'nun 19 ilçesinde yetişen elma, armut, kivi, mandalina ve hurma gibi ürünleri işleyip cips haline getiriyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca böyle bir hizmetin Ordu'ya gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm yatırımcılar ve girişimciler adına teşekkür ediyorum."