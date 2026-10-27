Olağanüstü tasfiye ödemeleri 1 milyon liraya kadar cuma günü başlayacak

Olağanüstü tasfiye ödemeleri 1 milyon liraya kadar cuma günü başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacağını açıkladı. Ödemeler, belirtilen tarihten itibaren bu iki banka kanalıyla yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak"
Kaynak: AA
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