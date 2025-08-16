Oltu'da Yerli Karain Karpuzları Sofralarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Oltu'da Yerli Karain Karpuzları Sofralarda

Oltu\'da Yerli Karain Karpuzları Sofralarda
16.08.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldıztekin Çiftliği'nde üretilen dev Karain karpuzları, yerli üreticiye büyük ilgi gösteriyor.

Oltu'nun Yusuf Ziyabey Mahallesi Osmanbey Sokak'ta bulunan Yıldıztekin Çiftliği'nde, yerli üretici Selami Yıldıztekin'in bu yıl ilk kez ektiği Karain karpuzları tarladan sofralara ulaşıyor. 10 yıldır karpuz üretimi yapan Yıldıztekin, bu sezon ürettiği dev karpuzlarla dikkat çekiyor.

Yıldıztekin, bu sezonun oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "En küçük karpuzumuz 10 kilogram, en büyüğü ise 24 kilograma kadar ulaşıyor. Karpuzlarımız hem taze hem de birinci sınıf ürünler olduğu için tüketicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. 20 liradan satışa sunuyoruz, müşterilerimiz memnun kaldıkları için tekrar tekrar gelip alıyorlar" dedi.

Tamamen yerli üretim olan Karain karpuzları, hem büyüklüğü hem de lezzetiyle karpuz severlerden tam not alıyor. Yöre halkı, ithal ürünler yerine yerli üreticiyi desteklemek adına bu yıl Karain karpuzuna yöneldi.

Yıldıztekin'in tarlasında başlayan hasat, Oltu'da yerli tarımın gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oltu'da Yerli Karain Karpuzları Sofralarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:13:58. #7.12#
SON DAKİKA: Oltu'da Yerli Karain Karpuzları Sofralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.