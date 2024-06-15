Ölüdeniz'de Oteller Yüzde Yüze Dolacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ölüdeniz'de Oteller Yüzde Yüze Dolacak

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Kurban Bayramı tatilinde Ölüdeniz'de otellerin doluluk oranlarının yüzde yüze ulaşacağını belirtti. Bayram rezervasyonların iyi durumda olduğunu söyleyen Kökten, daha çok yerli turistlerin yoğunluk oluşturacağını ifade etti. Ayrıca, Kökten fiyatların revize edilmesi gerektiğini ve diğer ülkelere göre pahalı olduğumuz noktalar olduğunu belirtti.

15.06.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Kurban Bayramı tatilinde Ölüdeniz'de otellerin doluluk oranlarının yüzde yüze ulaşacağını belirtti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, bayram rezervasyonların iyi durumda olduğunu belirterek, daha çok yerli turistlerin yoğunluk oluşturacağını söyledi. Kökten, bu yıl turizm sezonunun yavaş başladığını ifade ederek, "İnşallah bayram iyi geçecek. Bayramla birlikte sezon sonuna kadar aynı yoğunlukta devam etmesini temenni ediyorum. İşletmecilerimiz adına sezondan büyük bir beklenti var. Bayramın ardından da rezervasyonlar iyi gözüküyor" dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinin diğer ülkelere göre daha pahalı gözüktüğünü ifade eden Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım" dedi. Kökten, "Diğer ülkelere göre pahalı olduğumuz noktalar var ama bizim durumumuz farklı. Herkes kendine göre fiyat belirliyor. Bazı mekanlarda ciddi bir fiyat artışı var. Herkes en lüks mekandaki fiyatlara bakıp, ücretlerini belirliyor. Özel mekanlarda satılan fiyatlarla herkes aynı fiyatı koymamalı. Konsept ve giderlerine göre ücretler belirlenmeli. Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muhammet Kökten, Kurban Bayramı, Ölüdeniz, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ölüdeniz'de Oteller Yüzde Yüze Dolacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ölüdeniz'de Oteller Yüzde Yüze Dolacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement