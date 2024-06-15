Ölüdeniz'de Oteller Yüzde Yüze Dolacak

Ekonomi

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Kurban Bayramı tatilinde Ölüdeniz'de otellerin doluluk oranlarının yüzde yüze ulaşacağını belirtti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, bayram rezervasyonların iyi durumda olduğunu belirterek, daha çok yerli turistlerin yoğunluk oluşturacağını söyledi. Kökten, bu yıl turizm sezonunun yavaş başladığını ifade ederek, "İnşallah bayram iyi geçecek. Bayramla birlikte sezon sonuna kadar aynı yoğunlukta devam etmesini temenni ediyorum. İşletmecilerimiz adına sezondan büyük bir beklenti var. Bayramın ardından da rezervasyonlar iyi gözüküyor" dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinin diğer ülkelere göre daha pahalı gözüktüğünü ifade eden Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım" dedi. Kökten, "Diğer ülkelere göre pahalı olduğumuz noktalar var ama bizim durumumuz farklı. Herkes kendine göre fiyat belirliyor. Bazı mekanlarda ciddi bir fiyat artışı var. Herkes en lüks mekandaki fiyatlara bakıp, ücretlerini belirliyor. Özel mekanlarda satılan fiyatlarla herkes aynı fiyatı koymamalı. Konsept ve giderlerine göre ücretler belirlenmeli. Hem Fethiye merkezde hem de Ölüdeniz'de fiyatların ciddi bir revizeye girmesi lazım" diye konuştu. - MUĞLA