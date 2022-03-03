Olumsuz hava şartları Bodrum mandalinasında verimi düşürdü - Son Dakika

Tadı, kokusu ve aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan Bodrum mandalinası geçen ay ilçede yaşanan dolu yağışı ve fırtınadan olumsuz etkilendi.

Bitez, Ortakent, Yalıkavak mahalleleri başta olmak üzere yarımadanın farklı bölgelerindeki tarlalarda yarım asırdan fazla süredir yetiştirilen, yurt içi ve yurt dışından oldukça talep gören Bodrum mandalinası olumsuz hava şartları nedeniyle üreticisini üzdü.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, AA muhabirine, bu yıl mandalina rekoltesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.

İlçede etkili olan dolu ve fırtınanın ürünlere zarar verdiğini anlatan Kocadon, şöyle konuştu:

"Dolu, don ve fırtınadan maalesef büyük miktarda mandalina kaybımız oldu. Bu bizim Bodrum çiftçimiz için maddi kayıp olmuştur. Bodrum mandalinası diğer türlere göre geç yetişiyor ve biraz soğuklarda toplanıyor. Erken toplamak da olabilir ancak o anda piyasaya hakim olan mandalina türü satsuma. O yüzden Bodrum mandalinası bu türle rekabet edemiyor çünkü şu anda ülkemizde en çok tüketilen mandalina türü satsuma. Bizimki daha çok butik bir ürün haline geldi. Daha az üretiyoruz. Amacımız satsuma piyasada azaldığı zaman devreye girip daha iyi fiyata satmak. Geçen yıl bahçede kilosu 75-80 kuruştu. Bu yıl ise 1,5-2 liraya çıktı. Bu bizim için avantaj."

Yıllardır babadan kalan mandalina bahçesindeki ürünleri işleyen turizmci ve üretici Erman Aras da hava koşullarının bir anda ürünleri olumsuz yönde etkilediği söyledi.

Yerli mandalinanın ocakta hava şartlarının riskli olduğu dönemde yetiştiğini aktaran Aras, "Bizim bir aydan da kısa sezonumuz var. Her yıl hava şartları değişebiliyor. Bu yıl rekolteden çok ümitliydik ancak ocağın ilk haftasından sonra iki saat yağan doluyla karşılaştık. O dolu ve arkasından gelen fırtına bütün ürünleri yere döktü. 30 ton mandalinamızı feda ettik. Umutlarımız seneye kaldı ama bundan artık ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum mandalinasını "yeşil formunda kullanalım" önerisi

Bodrum yerli mandalinasının temmuz ayında yeşil halindeyken de kullanılabilir bir ürün olduğuna dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Yerli Bodrum mandalinası bir sanayi ürünüdür. Birçok menülerde de kullanılabilecek bir üründür. Eğer biz temmuzdan itibaren yeşil formunu kullanabilir ve bütün işletmelerimizi de menülerine bu ürünleri koymalarını sağlayabilirsek o zaman sezonumuzu çok uzatacağız. Aralık ayına yani, mandalina yenebilir forma gelene kadar belki de yüzde 60 rekoltesini kullanabilir duruma geleceğiz. Bunu yaparsak aralıkta daha az ve kaliteli ürüne ulaşmış olacağız. Bu yıl buradan hepimiz bir şey öğrenmiş olduk."

Mandalinanın yeşil haldeyken tüketiminin öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Aras, "Burada yetkililere ve işletmelere de iş düşüyor. Eğer bu çalışma olursa bundan böyle hiçbir mandalinayı yere dökmeyiz. Biz bu ürünü ocağın ilk haftasına kadar yüzde 100'ünü kullanabiliriz." diye konuştu.