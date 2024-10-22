Ömer Tunaz Prometeon Türkiye'nin Pazarlama Müdürü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ömer Tunaz Prometeon Türkiye'nin Pazarlama Müdürü Oldu

Ömer Tunaz Prometeon Türkiye\'nin Pazarlama Müdürü Oldu

Ömer Tunaz, Prometeon Türkiye pazarlama müdürü olarak atanarak stratejileri yönetecek.

22.10.2024 15:49
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Prometeon Türkiye'nin yeni Pazarlama Müdürü Ömer Tunaz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon bünyesinde Mısır ve Afrika, Orta Doğu (AFME) Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Ömer Tunaz, Prometeon Türkiye, Rusya ve Kafkaslar Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı.

Şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek Tunaz, lisans eğitimini Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 2014'te Pirelli'de başlayan Tunaz, Ocak 2014-Mayıs 2017 arasında sırasıyla Filo Satış Destek ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Mayıs 2017'de Prometeon bünyesine katılan Tunaz, marka bünyesinde sırasıyla Ürün Müdürü, Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Operasyonel Pazarlama Müdürü ve Mısır, Afrika ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü görevlerini üstlendi.

Ömer Tunaz, ağustos itibarıyla Prometeon Türkiye'de Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı.

Daha önce bu görevi de eş zamanlı yürüten Faruk Uslu, Prometeon Tyre Group MEA Bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Rusya ve Kafkaslar) Pazarlama Direktörü olarak görevine devam edecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Afrika, Mısır, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ömer Tunaz Prometeon Türkiye'nin Pazarlama Müdürü Oldu - Son Dakika

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