OMÜ, TEKNOFEST Şanlıurfa'da 4 takımla finale kalıp altın, gümüş ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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OMÜ, TEKNOFEST Şanlıurfa'da 4 takımla finale kalıp altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

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OMÜ, TEKNOFEST Şanlıurfa\'da 4 takımla finale kalıp altın, gümüş ve bronz madalya kazandı
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OMÜ Rektörü Aydın, TEKNOFEST'lerin teknoloji cemresinin toprağa düştüğü yerler olduğunu, bu yıl cemrenin Şanlıurfa'ya düştüğünü söyledi. OMÜ, 130 öğrenci ve 17 takımla katıldığı TEKNOFEST'te 4 takımla finale kalarak bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için bağımsız, yerli, milli ve özgün teknolojiler geliştirmesi gerektiğini belirterek, "TEKNOFEST'ler teknoloji cemresinin toprağa düştüğü yerler, bu yıl da cemremiz Şanlıurfa'ya düştü." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TEKNOFEST Güneydoğu'da Jet Motor Tasarım Yarışması'nda VORTEX, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın Döner Kanat kategorisinde PARS, İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda 19TECH, CeitssLAB-Onk3T ise Onkolojide 3T Yarışması'nda finalist oldu.

Takımlarda ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, inşaat, metalurji ve malzeme ile endüstri mühendisliği bölümleri ile mimarlık fakültesinden öğrenciler yer aldı.

"130 öğrencimizle TEKNOFEST'e katıldık"

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada teknolojisi güçlü olan devletlerin aynı zamanda söz söyleyen devletler olduklarını da ifade etti.

Yerli ve milli üretimin önemine değinen Aydın, "Ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesi için kendi bağımsız, yerli, milli ve özgün teknolojisini geliştirmesi gerekiyor. TEKNOFEST'ler bu amaç uğruna başlamış, Milli Teknoloji Hamlesi bu vizyonla kurulmuş, 9 yıldır da devam ediyor. TEKNOFEST'ler teknoloji cemresinin toprağa düştüğü yerler, bu yıl da cemremiz Şanlıurfa'ya düştü." diye konuştu.

Aydın, üniversite olarak öğrencileri TEKNOFEST ekosisteminde yetiştirdiklerini anlatarak, sadece öğrencilerin değil tüm toplumun bu kültürle yoğrulması gerektiğini kaydetti.

TEKNOFEST'lere yaptıkları projelerle destek olduklarını bildiren Aydın, şunları dile getirdi:

"Üniversitemizin Milli Teknoloji Atölyesi var. Bu atölyemizi 1 ay önce TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdik. Öğrencilerimiz bu atölyelerde kendi projelerini gerçekleştiriyor, fikirlerini üretiyor, prototipler yapıyor ve onları üretime geçiriyorlar. Ürettikleri bilgileri zaman zaman patentleştiriyorlar. Biz devlet üniversiteleri arasında patent sahibi olan 12. üniversiteyiz, 5 tane de ticarileşmiş patentimiz bulunuyor. Bugün de bunun ürünlerini aldık. Sonuçlar açıklandı, bir altın, bir gümüş, bir de bronz madalya kazandık. 130 öğrencimizle TEKNOFEST'e katıldık, 17 takımımız vardı, 4 takımımız da finale kaldı."

Aydın, üniversite olarak Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) anlaşması sonucu yapay zeka destekli bir tarım çiftliği kurma projeleri olduğuna işaret ederek, konuya ilişkin anlaşmaları yaptıklarını, yakın zamanda tarım çiftliğinin kurulacağını duyurdu.

TEKNOFEST'in uluslararasılaşma yolunda ilerleme kaydettiğini vurgulayan Aydın, "Bu yıl da birçok farklı ülkeden TEKNOFEST'e katılım olduğunu gözlemledik. Bizlerin de dost ülkelerde bu ekosistemi kurmamız, ortak projeler geliştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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